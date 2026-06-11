Haina tendrá un Megaparque de 27,700 metros

El diseño del Megaparque en Haina no solo contempla la preservación y siembra de áreas verdes, sino también una infraestructura diseñada para la convivencia familiar, el deporte y la cultura.

El municipio de Bajos de Haina se prepara para un hito urbano un Megaparque de 27,700 metros, que promete transformar el rostro de la comunidad y elevar significativamente la calidad de vida de sus residentes.

En aproximadamente una semana, las autoridades darán el corte de cinta oficial para inaugurar un nuevo y moderno parque recreativo, una obra de gran envergadura que se convertirá en el principal pulmón verde y centro de esparcimiento de la zona.

La intervención cuenta con un área total de 27,700 metros cuadrados, un espacio masivo que ha sido recuperado y transformado integralmente para el disfrute de niños, jóvenes y adultos.

Una obra pensada para el desarrollo comunitario

Bajos de Haina, históricamente reconocido por su alto dinamismo industrial, sumará este espacio como un contrapeso vital para el medio ambiente local. El diseño del parque no solo contempla la preservación y siembra de áreas verdes, sino también una infraestructura diseñada para la convivencia familiar, el deporte y la cultura.

Aunque los detalles finales se manejan con estricto hermetismo previo al acto oficial, fuentes vinculadas al proyecto aseguran que la megaobra contará con:

Senderos peatonales y rutas de salud para caminatas y ejercicios.

Áreas de juegos infantiles seguras y totalmente equipadas.

Sistemas de iluminación de alta eficiencia para garantizar la seguridad nocturna.

Espacios de descanso y jardinería paisajística.

Cuenta regresiva para la inauguración

Los equipos de ingeniería y embellecimiento civil trabajan actualmente a marcha forzada en los detalles de pintura, jardinería fina y limpieza general. Vecinos de los sectores circundantes ya muestran su entusiasmo ante la inminente apertura, señalando que la comunidad carecía de un espacio público de esta magnitud y calidad.

La inauguración formal se proyecta para los próximos días, evento que contará con la presencia de altas autoridades gubernamentales, municipales y comunitarias. Con este nuevo espacio, Haina no solo gana metros cuadrados de recreación, sino un punto de encuentro que fortalecerá el tejido social y el sano esparcimiento.