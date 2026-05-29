México refuerza controles fronterizos con perros detectores de RD y Centroamérica ante la Copa Mundial

México implementa un operativo sanitario con perros detectores de República Dominicana y Centroamérica para prevenir plagas durante la Copa Mundial.

Por Noticias SIN

Redacción Internacional.- México puso en marcha un operativo especial de vigilancia sanitaria con apoyo de perros detectores procedentes de República Dominicana y varios países de Centroamérica, como parte de las medidas preventivas ante el incremento de viajeros esperado durante la próxima Copa Mundial.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), con el objetivo de evitar el ingreso de plagas y enfermedades a través de productos agroalimentarios transportados por turistas.

Llegan 15 binomios caninos para reforzar la vigilancia

Según informó Senasica, el país recibió 15 binomios caninos especializados provenientes de República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica.

Los equipos fueron desplegados en puntos estratégicos de inspección ubicados en Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Cancún, en Quintana Roo, y Colombia, en Nuevo León, zonas consideradas de alta circulación de pasajeros y mercancías.

La autoridad sanitaria explicó que el operativo responde al aumento previsto de viajeros internacionales durante el torneo, estimado en alrededor de 5,5 millones de turistas.

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Perros entrenados para detectar productos de riesgo

Los binomios caninos fueron entrenados y certificados en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan), ubicado en Tecámac, Estado de México.

Los perros están capacitados para identificar productos agropecuarios de origen animal y vegetal que podrían representar un riesgo sanitario para el país, incluidos alimentos transportados en equipaje o mercancías sin control fitosanitario.

Las inspecciones se realizarán principalmente en cruces fronterizos terrestres y aeropuertos, mediante controles no intrusivos destinados a detectar posibles amenazas para la sanidad agroalimentaria.

Cooperación regional para evitar plagas

El director en jefe de Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, destacó que la colaboración internacional busca fortalecer las acciones preventivas frente al aumento del flujo turístico.

«Las plagas y enfermedades no conocen fronteras”, señaló el funcionario, quien subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger la producción agropecuaria de la región.

Por su parte, el director ejecutivo de OIRSA, Raúl Rodas Suazo, afirmó que la misión refleja la cooperación técnica entre México, Centroamérica y el Caribe para enfrentar riesgos sanitarios comunes.

«El apoyo de los oficiales y manejadores de OIRSA demuestra la solidaridad regional ante un evento internacional de gran magnitud”, indicó.