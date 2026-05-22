¡Imperdible! III Bazar de las Madres del Jardín Botánico

Este próximo 29 y 30 de mayo, el Jardín Botánico Nacional abrirá sus puertas para celebrar el III Bazar de las Madres

Se acerca una de las fechas más especiales del año, y no hay mejor manera de celebrarla que creando nuevos recuerdos en familia. Este próximo 29 y 30 de mayo, el Jardín Botánico Nacional abrirá sus puertas para celebrar el III Bazar de las Madres, un evento pensado para disfrutar, compartir y encontrar el detalle perfecto para mamá.

Este bazar no es solo un espacio de compras; es una invitación a desconectarse de la rutina y disfrutar de un día diferente. Los asistentes tendrán la oportunidad de caminar por los hermosos senderos del jardín mientras descubren una cuidada selección de productos y disfrutan de un ambiente lleno de vida.

¿Qué encontrarás en el bazar?

Detalles únicos para Mamá: Desde hermosas flores hasta regalos especiales y originales que la harán sonreír.

Desde hermosas flores hasta regalos especiales y originales que la harán sonreír. Apoyo al talento local: Una vitrina excelente para conocer y apoyar a los emprendedores y artesanos de nuestra comunidad.

Una vitrina excelente para conocer y apoyar a los emprendedores y artesanos de nuestra comunidad. Conexión con la naturaleza: El entorno inigualable del Jardín Botánico ofrece el escenario perfecto para relajarse y respirar aire puro.

El entorno inigualable del Jardín Botánico ofrece el escenario perfecto para relajarse y respirar aire puro. Momentos en familia: Un espacio seguro y agradable para pasear, conversar y compartir juntos.

Coordenadas del evento

Para que no te pierdas de esta hermosa actividad, toma nota de los detalles: