La Mayoría de las playas de Punta Cana han sido premiadas con Bandera AZUL por la belleza y limpieza de sus instalaciones ofreciendo uno de los ambientes mas agradables del mundo a sus visitantes.

La playa de Arena Gorda se encuentra ubicada en punta cana costa este de la bella isla de República Dominicana, forma parte de las espectaculares playas de punta cana delimitada por la famosa playa Bávaro, son costas de aguas turquesas y Arena blanca frecuentada por millones de turistas que anualmente visitan la isla.

La playa de Arena Gorda es practicamente privada y reservada para los turistas que visitan las Cadenas Hoteleras Todo Incluido que se encuentran en el Área, contrario a como su nombre lo indica en esta zona de la isla encontramos la arena mas fina y blanca bordeada de miles de cocoteros que hacen de las mismas uno de los lugares mas paradisiacos del mundo con una belleza inigualable.

Entre las Cadenas Hoteleres ubicadas en la zona podemos encontrar El Occidental Caribe, IberoStart, Memories Splash Punta Cana entre muchos otros.

La Mayoría de las playas de Punta Cana han sido premiadas con Bandera AZUL por la belleza y limpieza de sus instalaciones ofreciendo uno de los ambientes mas agradables del mundo a sus visitantes.

Fotos: @colorvisionc9