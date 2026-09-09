La saxofonista dominicana Naya Sax (Nayade Macea Najazz), visita el estudio para compartir su trayectoria musical y demostrar su talento.
Este video presenta una entrevista en el programa Es Temprano Todavía a la saxofonista dominicana Naya Sax (Nayade Macea Najazz), quien visita el estudio para compartir su trayectoria musical y demostrar su talento.
- Inicios musicales: Naya cuenta que su incursión en la música fue una iniciativa de su padre para fomentar su crecimiento y disciplina. Pasó por diversos instrumentos (clarinete, trompeta, piano) antes de encontrar su verdadera pasión en el saxofón.
- Trayectoria y colaboraciones: La artista ha trabajado con figuras destacadas de la música dominicana e internacional, incluyendo a Johnny Ventura, Gilberto Santa Rosa, Eddy Herrera y Arturo Sandoval, entre otros .
- El rol de la mujer en la música: Naya reflexiona sobre el desafío de ser saxofonista en un entorno históricamente dominado por hombres y cómo se siente inspirada por sus referentes para abrir camino a otras mujeres.
- Análisis musical: Durante la charla, aborda la relación entre la música y las matemáticas, explicando cómo las notas musicales se basan en frecuencias vibratorias precisas.
- Demostración de talento: A lo largo del programa, Naya interpreta varios temas con su saxofón, mostrando gran destreza técnica en piezas complejas como «La Agarradera» y «El Farolito», cerrando su participación con una interpretación especial de merengue.