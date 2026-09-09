La saxofonista dominicana Naya Sax (Nayade Macea Najazz), visita el estudio para compartir su trayectoria musical y demostrar su talento.

Este video presenta una entrevista en el programa Es Temprano Todavía a la saxofonista dominicana Naya Sax (Nayade Macea Najazz), quien visita el estudio para compartir su trayectoria musical y demostrar su talento.