Onda tropical y vaguada provocarán fuertes lluvias hoy

Una onda tropical y una vaguada dejarán aguaceros fuertes con tormentas esta tarde en varias provincias. Se mantendrá el ambiente muy caluroso.

El panorama meteorológico de la República Dominicana estará regido hoy por una notable inestabilidad atmosférica. El paso combinado de una onda tropical y la incidencia directa de una vaguada incrementará significativamente el contenido de humedad sobre nuestro territorio, propiciando el desarrollo de precipitaciones importantes.

Evolución de las lluvias para hoy

El comportamiento del tiempo presentará variaciones conforme avance la jornada:

Durante la mañana: Se prevé la ocurrencia de algunos chubascos matutinos de carácter aislado, concentrados principalmente sobre localidades cercanas a las zonas costeras.

Se prevé la ocurrencia de algunos chubascos matutinos de carácter aislado, concentrados principalmente sobre localidades cercanas a las zonas costeras. A partir de la tarde y noche: La interacción de la onda tropical con la vaguada generará nublados con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad se iniciará en poblados de Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, sectores del norte de Santo Domingo y La Vega, extendiéndose paulatinamente hacia otras provincias del Cibao y la zona fronteriza, incluso durante el transcurso de la noche.

Alerta por temperaturas elevadas

Las temperaturas continuarán marcando registros muy elevados y la sensación térmica será superior debido a la alta humedad. Los termómetros registrarán mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas que oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera agua con frecuencia para mantener una adecuada hidratación.

Utilice ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin protección, en especial entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Población vulnerable: Preste especial atención y cuidado a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes son más propensos a sufrir los efectos del calor extremo.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico indica un cambio significativo hacia horas de la tarde, particularmente hacia las zonas norte del litoral: