Indomet: Onda tropical y vaguada provocarán aguaceros en varias provincias durante la tarde

Temperaturas continuarán calurosas en gran parte del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una onda tropical y la incidencia de una vaguada favorecerán el incremento de la nubosidad y la ocurrencia de aguaceros locales durante la tarde en varias provincias del país.

La institución detalló que, durante la mañana, se prevén algunos chubascos aislados sobre localidades cercanas a las costas, debido a la influencia del viento del este.

Agregó que, en horas de la tarde, se producirán aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, sectores del norte de Santo Domingo, La Vega y áreas aledañas. Estas precipitaciones se extenderán posteriormente hacia otras zonas del Cibao y la zona fronteriza, incluso durante la noche.

Con relación a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán calurosas en gran parte del país, con una sensación térmica elevada.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. sin la debida protección, y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales @IndometRD.