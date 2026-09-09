«Perdida Mente» llega al Teatro Nacional con elenco estelar

«Perdida Mente» llega al Teatro Nacional con elenco estelarTras el éxito en el Gran Teatro del Cibao, la aclamada obra argentina sobre el Alzheimer se presentará los días 18 y 19 de septiembre en la Sala Ravelo

Por: Severo Rivera

SANTO DOMINGO.- Tras su exitoso estreno nacional en el Gran Teatro del Cibao, la obra teatral «Perdida Mente» llegará los próximos 18 y 19 de septiembre a la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, con un elenco integrado por algunas de las máximas figuras del arte escénico dominicano.

La pieza argentina, escrita por Mariela Asensio y José María Muscari, debutó en el país el pasado 4 de septiembre en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros, con una respuesta tan favorable del público que ahora suma estas únicas presentaciones en la capital.

Un fenómeno teatral que llega desde Buenos Aires

Desde su estreno en Buenos Aires en 2021, «Perdida Mente» se convirtió en un fenómeno teatral y obtuvo el Premio Estrella de Mar como Mejor Obra Dramática. La obra aborda, con humor inteligente y ternura, uno de los temas más sensibles de la condición humana: el deterioro cognitivo y el Alzheimer.

Un elenco 100% femenino de primer nivel

La producción dominicana está encabezada por Cecilia García, primera actriz y cantante con más de cinco décadas de trayectoria escénica, quien interpreta a María Inés Quintana, una jueza de la nación que comienza a notar que su mente ya no responde como antes.

La acompañan cuatro destacadas figuras de las artes escénicas nacionales: Olga Bucarelli, en el papel de Sirley, ama de llaves y persona de mayor confianza de la jueza; Karina Noble, como Queca, hermana de María Inés y de personalidad muy distinta a la de ella; Pachy Méndez, que da vida a Selva, mano derecha de la protagonista y administradora de los bienes familiares; y Laura Rivera, en el papel de Isabela, la hija de la protagonista, con quien mantiene una relación compleja.

La dirección general está a cargo de Carlos Espinal, actor, productor y uno de los directores más respetados y experimentados del teatro dominicano, con banda sonora original de Dante Cucurullo.

Una historia que hace reír y conmueve

La trama gira en torno a una jueza que, al descubrir su deterioro cognitivo, convoca a las mujeres más importantes de su vida para contarles lo que le ocurre y organizar su futuro. En ese encuentro afloran secretos familiares, lealtades inesperadas y la pregunta que atraviesa toda la obra: ¿quiénes somos cuando empezamos a olvidar quiénes fuimos?

Aunque el tema central es la pérdida de memoria, la obra lo aborda desde la comedia dramática, sin golpes bajos ni melodrama, utilizando el humor inteligente, la ironía y la ternura para explorar las debilidades humanas y el valor de los vínculos afectivos.

Elogios de la crítica

La puesta ya generó elogios entre la crítica especializada, que destaca la actuación de Cecilia García como una de las más completas del país —actriz, humorista, cantante y productora— y subraya que el personaje de María Inés Quintana «parece escrito para ella». La crítica resalta además la mano de Carlos Espinal en la dirección, visible en cada cambio de luces y en el uso de la música de Dante Cucurullo, y califica a «Perdida Mente» como una de las mejores ofertas teatrales de los últimos meses en el país.

Primera Memoria Producciones, tres décadas de trayectoria

La producción está a cargo de Primera Memoria Producciones & Films, empresa con más de tres décadas de experiencia en la presentación de grandes espectáculos en el país. Entre sus montajes más destacados figuran Las Mariposas Son Libres, Amadeus, La Cage Aux Folles, Master Class, Cenicienta – El Musical, La Monstrua, La Novia del Viento y Glorious, La Peor Cantante Del Mundo, entre otras.

Datos de interés

Sala Ravelo, Teatro Nacional Eduardo Brito 18 y 19 de septiembre de 2026 — Únicas presentaciones Boletas a la venta en Uepatickets y todos sus puntos de venta Evento para mayores de 13 años, acompañados por un adulto. Todos pagan El Teatro Nacional Eduardo Brito cierra sus puertas puntualmente; el derecho de admisión se pierde si se intenta ingresar después de la hora señalada