Gran Especial «La historia de Rafael Bobadilla» Con Jatnna

Este programa Con Jatnna está dedicado a la trayectoria del reconocido humorista dominicano Rafael Bobadilla

Este es un especial del programa Con Jatnna dedicado a la trayectoria del reconocido humorista dominicano Rafael Bobadilla (conocido como Rafa Boba). En una entrevista íntima con Jatnna Tavárez, el artista comparte detalles sobre su vida personal y profesional.

Rafa Boba relata su infancia marcada por la pobreza en Ostos y Pimentel. Destaca la figura fundamental de su madre, quien le enseñó valores y a ver la vida con optimismo a pesar de la falta de recursos.

Comparte cómo descubrió su vocación a temprana edad en actividades de su comunidad y su primera aparición en televisión en el año 2004 interpretando al personaje Cantinflas.

El humorista explica que no trabaja con libretos, sino que su estilo es totalmente improvisado y espontáneo. Actualmente cuenta con un repertorio de más de 40 personajes e imitaciones.

Durante el programa, otros colegas como Jesús Gil y Miguel Alcántara envían mensajes destacando su talento, carisma y agradecimiento. Rafa reflexiona sobre la importancia de la unión y la humildad en el mundo del humor.

Menciona sus próximos shows y su satisfacción por formar parte de nuevos proyectos televisivos en Color Visión.