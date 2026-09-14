“Ya nadie me busca”, Sergio Hernández rompe el silencio

En el programa Me Gusta de Noche, conducido por Jhoel López, el invitado Sergio Hernández rompe el silencio

Este video es una entrevista en el programa Me Gusta de Noche, conducido por Jhoel López, donde el invitado es el reconocido cantante dominicano Sergio Hernández rompe el silencio

Sergio Hernández reflexiona sobre sus inicios en la música, mencionando su paso por agrupaciones icónicas como Los Hijos del Rey y su relación profesional con figuras como Wilfrido Vargas. El artista se define como un «triunfador» y destaca haber sido el primer artista latino en presentarse en Corea del Sur.

La evolución del merengue: El cantante expresa su nostalgia por la época dorada del merengue en los años 80, señalando que la competencia en aquel entonces era más sana y criticando cómo la industria musical y las relaciones entre colegas han cambiado con el paso de los años.

El cantante expresa su nostalgia por la época dorada del merengue en los años 80, señalando que la competencia en aquel entonces era más sana y criticando cómo la industria musical y las relaciones entre colegas han cambiado con el paso de los años. Relaciones personales y disciplina: A lo largo de la entrevista, Sergio enfatiza la importancia de la disciplina y la perseverancia para mantenerse en el medio artístico. Comenta sobre sus amistades pasadas, expresando con tristeza que muchos de sus antiguos colegas ya no mantienen contacto con él.

A lo largo de la entrevista, Sergio enfatiza la importancia de la y la perseverancia para mantenerse en el medio artístico. Comenta sobre sus amistades pasadas, expresando con tristeza que muchos de sus antiguos colegas ya no mantienen contacto con él. Opinión sobre otros artistas: Sergio comparte sus impresiones sobre varios cantantes del género, destacando el registro vocal de figuras como Sergio Vargas y Milly Quezada, y reconociendo a Toño Rosario como un gran intérprete.

En resumen, la entrevista ofrece una mirada íntima a la mentalidad de Sergio Hernández, sus valores personales frente a la fama y su perspectiva sobre el estado actual de la música tropical.