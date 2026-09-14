Turismo fortalece Ciudad Colonial con equipos para escuelas

El ministro David Collado entrega equipamiento a escuelas técnicas de la Ciudad Colonial para elevar la calidad del servicio y potenciar el turismo en RD

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó la entrega de importantes equipamientos tecnológicos y especializados a escuelas técnicas de la Ciudad Colonial, una iniciativa estratégica orientada a robustecer la capacitación del capital humano que sostiene la industria sin chimeneas en el corazón histórico de Santo Domingo.

Dotar de herramientas modernas a los centros de formación técnica no solo dignifica el aprendizaje de los jóvenes dominicanos, sino que se convierte en una inversión directa para elevar la competitividad y la excelencia en la atención al visitante internacional.

“La capacitación está dentro de la estrategia de desarrollo que tenemos en el Ministerio de Turismo y da una visión integral de lo que está sucediendo en Ciudad Colonial y como un hecho histórico sin precedentes”, afirmó Collado.

Amín Abel Santos, coordinador general de la Unidad Coordinadora del PIDTUCCSD, manifestó que esta iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas de operación, con la idea de que los jóvenes puedan integrarse de una manera activa a todos los procesos de desarrollo económico en la Ciudad Colonial.

“Esto forma parte del componente de desarrollo de economías locales que se lleva desde el programa y tiene como meta capacitar a más de 800 jóvenes”, indicó Santos.

Claves de cómo la educación técnica impulsa el sector turístico

Excelencia en el servicio al visitante: Un personal altamente calificado en hostelería, gastronomía, gestión cultural y atención al cliente garantiza una experiencia memorable para los miles de turistas que recorren las calles coloniales.

Un personal altamente calificado en hostelería, gastronomía, gestión cultural y atención al cliente garantiza una experiencia memorable para los miles de turistas que recorren las calles coloniales. Profesionalización de la oferta histórica: La Ciudad Colonial, principal imán cultural del turismo urbano en el país, requiere de técnicos especializados en conservación, guías expertos y servicios de alta calidad que respondan a los estándares de las grandes capitales turísticas del mundo.

La Ciudad Colonial, principal imán cultural del turismo urbano en el país, requiere de técnicos especializados en conservación, guías expertos y servicios de alta calidad que respondan a los estándares de las grandes capitales turísticas del mundo. Sostenibilidad y empleo local: Capacitar a la juventud de los sectores aledaños fomenta el empleo formal, integrando a las comunidades locales en los beneficios económicos directos que genera el récord de llegada de visitantes a la nación.

Con acciones como esta, el Ministerio de Turismo demuestra que el verdadero desarrollo de la industria pasa por apostar firmemente por la educación y la profesionalización de su gente.