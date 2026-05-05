¿Qué hacer en San Juan? La guía para descubrir el Granero del Sur

Si te estás preguntando qué hacer en San Juan, prepárate para descubrir una provincia vibrante, conocida como el «Granero del Sur»

Si te estás preguntando qué hacer en San Juan, prepárate para descubrir una provincia vibrante, conocida como el «Granero del Sur», San Juan de la Maguana, aunque lejos de los resorts ofrece ecoturismo de montaña, misticismo, herencia taína y una gastronomía que te dejará con ganas de volver.

Y es que cuando pensamos en turismo en la República Dominicana, solemos imaginar playas de arena blanca, pero el sur profundo esconde tesoros de incalculable valor histórico, cultural y natural.

Pero la verdad es que San Juan de la Maguana, es mucho más, aquí te ofreceremos unaguía completa de los mejores lugares para visitar y las experiencias que no te puedes perder en tu próximo viaje al sur.

San Juan es una provincia para los viajeros que buscan experiencias auténticas. Aquí no encontrarás playas, pero sí ríos cristalinos, montañas majestuosas, historias de caciques taínos y leyendas que aún viven en su gente.

A continuación, las paradas obligatorias al visitar San Juan de la Maguana:

Viaja al pasado en el Corral de los Indios

Plaza Ceremonial Indígena

También conocido como la Plaza Ceremonial Indígena, este es uno de los monumentos precolombinos más importantes de las Antillas. Ubicado en el municipio de Juan de Herrera, este gran círculo de piedras era el centro de la civilización taína en la región.

¿Qué verás? La piedra central donde, según la historia, la cacica Anacaona dirigía los areítos (danzas y cantos ceremoniales). Es un lugar lleno de energía y un recordatorio de nuestras raíces indígenas.

«La Agüita de Liborio» un santuario místico, religioso y cultural

La agüita de liborio

Ubicado en la comunidad de Maguana Arriba, este es un santuario místico, religioso y cultural. Está dedicado a la figura de Olivorio Mateo (Papá Liborio), un líder mesiánico, curandero y guerrillero de principios del siglo XX.

La experiencia: Los visitantes y creyentes acuden a bañarse en las frías aguas de este manantial buscando sanación y bendiciones. Independientemente de tus creencias, es un lugar fascinante para observar el sincretismo religioso y la cultura popular dominicana.

Conecta con la naturaleza en la Presa de Sabaneta

Presa de sabaneta

Si buscas paisajes que te roben el aliento, este es el lugar. La Presa de Sabaneta, alimentada por el río San Juan, está rodeada por la imponente Cordillera Central.

Actividades: Es el escenario perfecto para el ecoturismo. Puedes dar un paseo en bote, fotografiar las montañas reflejadas en el agua, o disfrutar de un almuerzo típico en los pequeños comedores que se encuentran en los alrededores.

Aventúrate en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez

Parque Nacional José del Carmen Ramírez

Para los amantes del senderismo y el clima frío, San Juan es una de las puertas de entrada a las montañas más altas del Caribe.

La aventura: Desde aquí puedes iniciar rutas de montañismo que te conectan con la Cordillera Central e incluso con expediciones hacia el Pico Duarte. Sus bosques de pinos y balnearios escondidos son ideales para acampar y desconectar de la ciudad.

La gastronomía que te dejará con ganas de volver

No puedes decir que visitaste San Juan si no probaste su plato insignia.

El plato: El chenchén es una preparación a base de maíz craqueado (partido) cocinado con especias y leche (a veces leche de coco), que sustituye al arroz. Se sirve acompañado de un jugoso y bien condimentado «chivo guisado». Es una explosión de sabores criollos que representa la identidad sureña.

Un paseo urbano: El Arco de Triunfo y el Parque Sánchez

Parque Sánchez

Para terminar tu día, el centro del municipio cabecera (San Juan de la Maguana) es perfecto para una caminata tranquila.

El Arco de Triunfo: Construido en 1938, es el símbolo arquitectónico de la ciudad y marca la entrada al casco urbano.

Construido en 1938, es el símbolo arquitectónico de la ciudad y marca la entrada al casco urbano. Parque Sánchez: Un lugar limpio, arbolado y tranquilo, ideal para sentarse a conversar, disfrutar del ambiente local y tomar un helado al caer la tarde.

Te espera con los brazos abiertos.

San Juan es un destino que apela a los sentidos y al orgullo dominicano. Es una tierra que te invita a conectar con la historia taína, a respirar el aire puro de sus montañas y a saborear la auténtica comida del campo.

Si buscas hacer turismo interno diferente y lleno de cultura, el Granero del Sur te espera con los brazos abiertos.