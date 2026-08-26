Atrévete a una aventura de senderismo en la República Dominicana

¡Prepárate para descubrir la República Dominicana más allá de sus playas! Este país caribeño es un paraíso para los amantes del senderismo, con rutas que atraviesan montañas, selvas, ríos y cascadas escondidas.

Te presentamos hermosos lugares de nuestra Republica Dominicana para hacer senderismo

1. Parque Nacional Armando Bermúdez

El Parque Nacional Armando Bermúdez se encuentra en la Cordillera Central, y es conocido por tener los picos más altos de la región caribeña. Dentro de sus fronteras se encuentra el Pico Duarte, el punto más alto del Caribe.

El senderismo en el Parque Nacional Armando Bermúdez es una experiencia diversa y emocionante. Los senderos son desafiantes y te llevarán a través de bosques de pinos, paisajes montañosos y ríos. El parque es hogar de una variedad de flora y fauna única.

Aquí puedes encontrar pinos criollos endémicos, diversos tipos de helechos y árboles de caoba. Además, es un gran lugar para la observación de aves, ya que alberga numerosas especies, incluyendo la cigua palmera, el ave nacional de República Dominicana.

2. Parque Nacional José del Carmen Ramírez

El Parque Nacional José del Carmen Ramírez, vecino del Parque Nacional Armando Bermúdez, es una joya menos explorada.

Este parque también ofrece una serie de senderos desafiantes que pueden llevarte a alturas impresionantes.

Este parque es hogar de una variedad de especies de aves, incluyendo la golondrina dorada, el perico de la Hispaniola, el loro de la Hispaniola y la cigüita azul de garganta negra. Además, puedes encontrar pinos y cedros aquí.

3. Pico Duarte

El Pico Duarte es el punto más alto del Caribe y se encuentra en los límites de los Parques Nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez. El senderismo en el Pico Duarte es una experiencia única. La ruta más popular toma dos días y te lleva a través de diversos tipos de bosques.

4. Parque Nacional El Choco

El Parque Nacional El Choco está ubicado a solo quince minutos de la playa y el corazón de Cabarete. Este parque ofrece una variedad de actividades, incluyendo senderismo, ciclismo de montaña, baño en lagunas de agua dulce y exploración de cuevas.

El senderismo en el Parque Nacional El Choco te llevará a través de bosques tropicales densos, cuevas antiguas y lagunas de agua dulce.

Aquí puedes encontrar una gran variedad de flora y fauna, incluyendo árboles de cacao y café, plantas medicinales, numerosas especies de aves, lagartijas y murciélagos.

5. Parque Nacional Los Haitises

Los Haitises es un parque nacional situado en el nordeste de la República Dominicana. Su nombre proviene del idioma de los Taínos, los habitantes originales de la isla, y significa «tierra de montañas».

El parque es hogar de una rica biodiversidad, incluyendo numerosas especies endémicas.

Entre ellas se encuentran el ébano verde, cuyo nombre da al parque, así como la caoba y el pino criollo, entre otros. Aquí también habitan especies únicas como el loro de La Hispaniola

La República Dominicana ofrece una gran cantidad de opciones para los amantes del senderismo. Desde las altas cumbres hasta los bosques densos, hay una ruta de senderismo que cubrirá las expectativas a cada tipo de aventurero. ¿Cuál de estos sitios te gustaría explorar primero? ¡Comienza a planificar tu aventura hoy mismo!