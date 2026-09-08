El programa Divertido con Jochy inicia la cuenta regresiva con una conversación en vivo para revelar detalles de su nueva temporada

Por:Severo Rivera

Santo Domingo.– Divertido con Jochy se prepara para regresar a la pantalla de Color Visión con su segunda temporada, renovando su apuesta por el entretenimiento familiar.

Como antesala a su regreso, el programa realizará una conversación en línea y en vivo, en la que se compartirán los primeros detalles de esta nueva temporada, incluyendo novedades, y segmentos, que marcarán esta nueva etapa.

Un escenario futurista cobra vida con vibrantes luces de neón y un diseño geométrico. Prepárate para un espectáculo inolvidable.

“Esta es una oportunidad para reconectar con el público y con las redes de Divertido y al mismo tiempo recibir el cariño de la gente a través de las plataformas digitales” comentó Edilenia Tactuk

El encuentro será transmitido simultáneamente a través de Instagram y YouTube, permitiendo que el público se integre a la conversación, haga sus preguntas y conozca de primera mano lo que prepara Divertido con Jochy para su regreso.

La energía es palpable en el estudio.

Fecha: Miércoles 9 de septiembre

Hora: 7:00 PM

Transmisión en vivo:

Instagram: @divertidojochy @jochysantos @edileniatactuk YouTube: @divertidojochy