El programa Divertido con Jochy inicia la cuenta regresiva con una conversación en vivo para revelar detalles de su nueva temporada
Por:Severo Rivera
Santo Domingo.– Divertido con Jochy se prepara para regresar a la pantalla de Color Visión con su segunda temporada, renovando su apuesta por el entretenimiento familiar.
Como antesala a su regreso, el programa realizará una conversación en línea y en vivo, en la que se compartirán los primeros detalles de esta nueva temporada, incluyendo novedades, y segmentos, que marcarán esta nueva etapa.
“Esta es una oportunidad para reconectar con el público y con las redes de Divertido y al mismo tiempo recibir el cariño de la gente a través de las plataformas digitales” comentó Edilenia Tactuk
El encuentro será transmitido simultáneamente a través de Instagram y YouTube, permitiendo que el público se integre a la conversación, haga sus preguntas y conozca de primera mano lo que prepara Divertido con Jochy para su regreso.
Fecha: Miércoles 9 de septiembre
Hora: 7:00 PM
Transmisión en vivo:
Instagram: @divertidojochy @jochysantos @edileniatactuk YouTube: @divertidojochy