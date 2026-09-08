Indomet prevé chubascos matutinos y aguaceros puntuales en la tarde este martes

Temperaturas continuarán calurosas en gran parte del país



Santo Domingo, R.D., martes 8 de septiembre de 2026. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes se prevén chubascos matutinos y aguaceros puntuales en algunas localidades del país durante la tarde, debido a la incidencia de una débil vaguada y los efectos locales.

La institución explicó que, desde la madrugada, se registran chubascos moderados de corta duración en localidades de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia, así como en algunos sectores del Gran Santo Domingo, entre otras zonas cercanas a la costa sur, debido a la influencia del viento. Se prevé que, durante la mañana, estas precipitaciones disminuyan significativamente, dando paso a un cielo mayormente despejado, con nubes dispersas en ocasiones.

Agregó que, durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la interacción de una débil vaguada con los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros puntuales, tronadas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente sobre localidades de las provincias Monte Plata, Hato Mayor, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña.

Con relación a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán calurosas en gran parte del país, con una sensación térmica elevada.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. sin la debida protección, y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales @IndometRD.