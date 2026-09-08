Servicio Regional de Salud Ozama participa en “Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto” 2026

El ejercicio tiene como finalidad fortalecer los conocimientos de la población sobre las medidas que deben adoptar antes, durante y después de un terremoto

Por:Ada Guzmán

Santo Domingo, R.D.- El Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO) participó este martes en el “Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026”, convocado por el Centro de operaciones de Emergencias (COE), como parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de fenómenos sísmicos.

El ejercicio tiene como finalidad fortalecer los conocimientos de la población sobre las medidas que deben adoptar antes, durante y después de un terremoto, así como comprobar la efectividad de los protocolos de evacuación y los planes de contingencia establecidos en las instituciones participantes.



El doctor Edisson Féliz Féliz, director del SRSO, destacó que la participación en este tipo de ejercicios permite preparar al personal ante una eventual emergencia, tomando en cuenta que el país está expuesto a la posibilidad de que ocurra un evento sísmico en cualquier momento. En ese sentido, consideró fundamental que los colaboradores estén preparados, educados y conozcan el rol que les corresponde asumir ante una situación de esta naturaleza.

Féliz Féliz informó que durante el simulacro de este martes las instalaciones del SRSO fueron evacuadas completamente en aproximadamente dos minutos y medio, resultado que valoró positivamente. Explicó que, aunque este tipo de ejercicio puede parecer sencillo, tiene un gran valor preventivo, debido a que ante un terremoto real es natural que las personas experimenten pánico como mecanismo de defensa para preservar sus vidas.

El director señaló además que una evacuación que no se realice de manera organizada y siguiendo las instrucciones establecidas puede generar aglomeraciones que dificulten la salida y comprometan la seguridad de las personas. Asimismo, manifestó su satisfacción con el comportamiento mostrado por los colaboradores y con la forma en que cada uno asumió el rol que le correspondía durante el ejercicio.

La jornada se desarrolló a las 10:00 de la mañana, de manera simultánea en diferentes instituciones del país, siguiendo las orientaciones del COE. Durante el ejercicio, los participantes pusieron en práctica las rutas de evacuación y se desplazaron de manera organizada hacia los puntos de encuentro establecidos.

En el SRSO, colaboradores de las distintas áreas se sumaron a la jornada preventiva, siguiendo las instrucciones del equipo responsable de coordinar el proceso y aplicando las medidas contempladas en los protocolos institucionales para situaciones de emergencia.

La evacuación estuvo coordinada por la División de Urgencias y Emergencias de la Regional Ozama, cuyos responsables orientaron a los colaboradores durante el desarrollo del simulacro y dieron seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas.

La participación en este ejercicio permitió al SRSO poner a prueba sus procedimientos de evacuación, evaluar la respuesta del personal e identificar aspectos que puedan ser fortalecidos, contribuyendo así a una actuación más organizada y segura ante la eventual ocurrencia de una emergencia real. El doctor Féliz Féliz expresó finalmente su deseo de que estos mecanismos no tengan que ser utilizados ante una situación real y que la población permanezca siempre protegida por Dios Todopoderoso.