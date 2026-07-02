Tips para reducir el uso de bolsas de plástico

Reducir el uso de bolsas de plástico no requiere de cambios drásticos, sino de una transición consciente en nuestros hábitos diarios

El impacto ambiental de los plásticos de un solo uso es uno de los mayores desafíos ecológicos de nuestra era. Las bolsas de plástico, que a menudo utilizamos durante apenas unos minutos, pueden tardar cientos de años en degradarse, contaminando océanos, afectando la vida silvestre y fragmentándose en microplásticos que ingresan a la cadena alimenticia.

Las acciones individuales en el hogar y en nuestras rutinas de consumo cobran una fuerza vital, especialmente cuando estas se alinean con los objetivos de las normativas de gestión pública y los marcos regulatorios actuales, como la Ley de Residuos Sólidos, que buscan transformar de raíz nuestra relación con el medio ambiente y promover una economía circular.

Aquí te presentamos estrategias efectivas y fáciles de implementar para disminuir drásticamente el consumo de bolsas de plástico:

Cambios de hábito al hacer las compras

Cambios de hábito al hacer las compras

Lleva siempre bolsas reutilizables: Adquiere bolsas de tela, lona o yute. Para asegurar que no se te olviden, guarda un par en el maletero del vehículo, en tu mochila de uso diario o cerca de la puerta de salida.

Adquiere bolsas de tela, lona o yute. Para asegurar que no se te olviden, guarda un par en el maletero del vehículo, en tu mochila de uso diario o cerca de la puerta de salida. Rechaza la bolsa para compras pequeñas: Si adquieres uno o dos artículos que puedes llevar cómodamente en las manos o en tu cartera, acostúmbrate a decir: «Sin bolsa, por favor».

Si adquieres uno o dos artículos que puedes llevar cómodamente en las manos o en tu cartera, acostúmbrate a decir: «Sin bolsa, por favor». Implementa mallas para frutas y verduras: En el supermercado, evita utilizar las bolsas plásticas transparentes del área de vegetales. Existen mallas reutilizables y lavables diseñadas específicamente para pesar y transportar estos alimentos.

En el supermercado, evita utilizar las bolsas plásticas transparentes del área de vegetales. Existen mallas reutilizables y lavables diseñadas específicamente para pesar y transportar estos alimentos. Compra a granel: Busca mercados locales o tiendas especializadas que te permitan llevar tus propios envases de vidrio o tela para comprar granos, cereales, especias y productos de limpieza.

Cada bolsa rechazada es un pequeño paso

Alternativas para el hogar

Reutiliza las que ya tienes: Antes de desecharlas, dales múltiples usos a las bolsas plásticas que inevitablemente llegan a casa. Pueden servir para agrupar objetos, proteger calzado en la maleta o como bolsas de basura provisionales.

Antes de desecharlas, dales múltiples usos a las bolsas plásticas que inevitablemente llegan a casa. Pueden servir para agrupar objetos, proteger calzado en la maleta o como bolsas de basura provisionales. Cambia el revestimiento de los contenedores de basura: Considera utilizar bolsas compostables fabricadas con materiales vegetales (como almidón de maíz) o, para residuos secos, forra los tachos con papel periódico usado.

Considera utilizar bolsas compostables fabricadas con materiales vegetales (como almidón de maíz) o, para residuos secos, forra los tachos con papel periódico usado. Opta por envases de vidrio o silicona: Para guardar alimentos en el refrigerador, elimina el uso de bolsas herméticas de plástico desechables y sustitúyelas por recipientes de vidrio o bolsas de silicona reutilizables.

Reducir el uso de bolsas de plástico no requiere de cambios drásticos de la noche a la mañana, sino de una transición consciente en nuestros hábitos diarios.

Cada bolsa rechazada es un pequeño paso que, sumado al esfuerzo colectivo, genera un impacto monumental en la preservación de nuestros ecosistemas.