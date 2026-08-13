Cierra tu noche con humor y sonrisas junto a Jochy y Albert

Jochy y Albert traen su acostumbrada ronda de chistes con la que llenan de risas la noche
En una entretenida ronda de chistes protagonizada por Jochy Santos y Albert Mena en el programa Es Temprano Todavía, los presentadores comparten una serie de anécdotas cómicas y juegos de palabras con el público.
- La amiga delgada: Un chiste sobre dos amigas que se reencuentran y una confunde el color de su ropa con su complexión.
- El genio de la botella: Una historia sobre Cuquín y un genio que se niega a concederle un deseo de una casa grande porque él mismo vive en una botella.
- La puerta y los ladrones: Un juego de palabras con nombres y objetos.
- Confusión telefónica: Un malentendido sobre un nombre al llamar.
- Besos calientes: Un chiste sobre una novia y un cigarrillo.
- La venta de la esposa: Un remate irónico sobre una supuesta venta.