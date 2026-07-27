Sierra de Bahoruco: Aventura ecoturística en el sur de RD

Descubre qué hacer en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, una aventura ecoturística en el sur de RD

Descubre qué hacer en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco: ecoturismo, el Hoyo de Pelempito, avistamiento de aves endémicas y bosques nublados de ensueño.

Sierra de Bahoruco: El paraíso de las alturas en el sur profundo

Cuando se habla del sur profundo de la República Dominicana, muchos imaginan playas vírgenes y desiertos cálidos. Sin embargo, el Parque Nacional Sierra de Bahoruco rompe con todos los esquemas. Situada entre las provincias de Barahona, Independencia y Pedernales, esta majestuosa cadena montañosa ofrece ecosistemas que van desde bosques secos hasta espesos bosques nublados y de pinos, con un clima sorprendentemente fresco.

Si eres amante del ecoturismo, la aventura y la biodiversidad, este destino es una joya que debes explorar. Aquí te detallamos las mejores actividades que puedes realizar en este santuario natural:

1. Asombrarte en el Hoyo de Pelempito

Es la atracción estrella del parque. Se trata de una impresionante depresión geológica que cae abruptamente a más de 700 metros de profundidad, rodeada por imponentes montañas. El centro de visitantes ofrece un mirador con vistas espectaculares y senderos interpretativos donde la temperatura puede descender considerablemente. Es el lugar perfecto para la fotografía de paisajes.

2. Paraíso del avistamiento de aves (Birdwatching)

La Sierra de Bahoruco es mundialmente reconocida por ornitólogos y biólogos. Al concentrar una inmensa variedad de ecosistemas, alberga la mayor cantidad de aves endémicas de la isla. Si realizas un recorrido al amanecer, podrás observar especies únicas como el Cúa, el Chirrí de los Bahorucos, la Cotorra de La Española y diversas especies de zumbadores.

3. Explorar el bosque nublado de Cachote

Ubicado en la parte oriental de la sierra (provincia de Barahona), Cachote es una pequeña comunidad rodeada de un bosque nublado de cuento de hadas. Aquí encontrarás helechos gigantes, bromelias y orquídeas silvestres. Existen cabañas ecológicas gestionadas por la comunidad, ideales para desconectarse de la tecnología, hacer senderismo y disfrutar de un café orgánico cultivado en la zona.

4. Visitar las únicas Minas de Larimar del mundo

En las estribaciones de la Sierra de Bahoruco, cerca del poblado de Los Chupaderos, se encuentran las minas donde se extrae el Larimar. Los turistas aventureros pueden realizar recorridos guiados para ver cómo los mineros extraen de las entrañas de la tierra esta hermosa piedra semipreciosa azul que es símbolo de la República Dominicana.