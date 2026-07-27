Gran Especial «Jandy Ventura celebra el Día del Padre» Con Jatnna

Jatnna celebra el Día del Padre con un invitado especial, el artista y merenguero, Jandy Ventura

Este video es un especial del programa Con Jatnna dedicado a celebrar el Día del Padre con un invitado especial, el artista y merenguero, Jandy Ventura.

Se destaca su rol como padre de cinco hijos, enfatizando su compromiso de ser un «padre presente» y cercano, compartiendo una relación de amistad y confianza con ellos.

Jandy comparte una experiencia difícil relacionada con una complicación de salud grave (perforación de un divertículo), destacando la importancia de haber actuado a tiempo, su proceso de recuperación y cómo mantuvo una actitud positiva ante la adversidad.

Se resalta el apoyo incondicional de su esposa, Yamel, durante su proceso de salud y en su vida diaria, consolidándose como un pilar fundamental en su vida.

Jandy reflexiona sobre la figura de su padre, el legendario Johnny Ventura, a quien recuerda con alegría y cuya memoria honra constantemente, buscando su guía espiritual en sus decisiones diarias.