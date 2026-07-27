Luisin Mejía y los Juegos Centroamericano y del Caribe

Jatnna Tavárez destaca la labor de Luisín Mejía, comunicador y presidente de Centro Caribe Sports, en el marco de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Es una entrevista Jatnna Tavárez, destaca la labor Luisín Mejía, como comunicador y presidente de Centro Caribe Sports, en el marco de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Se destaca el papel fundamental de Mejía para que la República Dominicana sea la sede de este magno evento deportivo. Se menciona la importancia de contar con el apoyo gubernamental (menciona al presidente Abinader) y el trabajo del comité organizador liderado por José Monegro.

Mejía enfatiza que invertir en el deporte y en instalaciones de nivel mundial, como ocurrió con el Centro Olímpico en el pasado, es una inversión en la juventud que deja un legado duradero para el país.

Durante la conversación, Mejía comparte anécdotas sobre su faceta como padre y abuelo, explicando con orgullo cómo su familia se unió y cómo disfruta de su rol actual.

Proyectos futuros: Mejía adelanta que el próximo gran objetivo es la sesión del Comité Olímpico Internacional que se llevará a cabo en Punta Cana en 2027, un evento que reunirá a figuras destacadas de la dirigencia deportiva mundial.

En resumen, la entrevista celebra la capacidad de la República Dominicana para albergar eventos internacionales de alto nivel, el impacto positivo del deporte en la sociedad y el compromiso personal de Luisín Mejía con el desarrollo deportivo del país.