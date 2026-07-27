Nuria Piera: China y el Larimar ¿Oportunidad o amenaza?

Nuria Piera investiga la polémica comercialización del larimar, la piedra semipreciosa exclusiva de la sierra de Bahoruco, en Barahona

Este reportaje de Nuria Piera investiga la polémica comercialización del larimar, una piedra semipreciosa exclusiva de la sierra de Bahoruco, en Barahona, República Dominicana.

El programa analiza si existe una verdadera escasez o si el problema radica en la gestión de la cadena de suministro.