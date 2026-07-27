Nuria Piera: China y el Larimar ¿Oportunidad o amenaza?

Nuria Piera investiga la polémica comercialización del larimar, la piedra semipreciosa exclusiva de la sierra de Bahoruco, en Barahona
Este reportaje de Nuria Piera investiga la polémica comercialización del larimar, una piedra semipreciosa exclusiva de la sierra de Bahoruco, en Barahona, República Dominicana.
El programa analiza si existe una verdadera escasez o si el problema radica en la gestión de la cadena de suministro.
- Disputa por la exportación: Existe un conflicto constante entre artesanos locales y mineros. Mientras los artesanos denuncian que se exporta materia prima en bruto (principalmente a China) reduciendo el valor agregado local y creando escasez, los mineros y autoridades defienden la exportación como necesaria ante los altos costos operativos y la falta de capacidad adquisitiva del mercado local.
- La situación en la mina: Las autoridades de Energía y Minas niegan que exista escasez, asegurando que hay inventarios disponibles. Sin embargo, los artesanos señalan que los mineros prefieren vender a compradores extranjeros que pagan mejor y al contado, dejando a los locales sin acceso al material o con deudas pendientes.
- Regulación y Protección: Se discute la importancia de la denominación de origen del larimar, registrada bajo el sistema de Lisboa para evitar la piratería y el mal uso del nombre a nivel internacional.
- El desafío a futuro: El reportaje concluye que el desafío principal es construir una política nacional que equilibre los intereses de los mineros, artesanos y comercializadores, buscando que la riqueza y las oportunidades de esta industria se queden dentro de la República Dominicana.