El país experimentó una inusual actividad sísmica, luego de que la red de monitoreo registrara una serie de temblores consecutivos

La República Dominicana experimentó una inusual actividad sísmica en las últimas horas, luego de que la red de monitoreo registrara una serie de temblores consecutivos en distintos puntos del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a infraestructuras ni pérdidas humanas, pero mantienen un seguimiento estricto del comportamiento telúrico en la región.

En el programa Hoy Mismo, reporta una serie de movimientos telúricos registrados recientemente en la República Dominicana.

Se menciona la ocurrencia de un «enjambre» sísmico, con más de nueve temblores reportados recientemente y una acumulación de más de 40 casos en el último mes.

Se destacaron dos eventos específicos informados por las autoridades sismológicas:

Un sismo de magnitud 3.1 ubicado a 55.6 km al sur de Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, con una profundidad de 50 km.

Un sismo de magnitud 3.8 localizado a 59 km al sur de Boca de Yuma, provincia La Altagracia, con una profundidad de aproximadamente 48 km (29.8 millas).

Expertos atribuyen estos eventos a la actividad tectónica normal de reajuste de las placas en el subsuelo, proceso que libera energía acumulada.

El programa subraya la importancia de seguir los protocolos de evacuación y seguridad ante sismos. Además, se anunció que el presidente de la República encabezaría ese día (2 de julio) la inauguración de las instalaciones del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres en el campamento militar 16 de Agosto.