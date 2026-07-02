RD en la mayor expedición científica de aguas profundas

La República Dominicana oficializa su participación en la investigación de aguas profundas más ambiciosa jamás realizada en la Cordillera Submarina Beata

La República Dominicana da un paso histórico en la exploración y conservación de sus recursos oceánicos al oficializar su participación en la iniciativa de investigación de aguas profundas más ambiciosa jamás realizada en la Cordillera Submarina Beata. Este esfuerzo científico sin precedentes busca desentrañar los misterios de uno de los ecosistemas marinos más inexplorados y ricos del Mar Caribe.

El proyecto reunirá a un equipo multidisciplinario de científicos nacionales e internacionales, utilizando tecnología de punta y vehículos operados a distancia (ROV) para mapear y estudiar las profundidades de esta imponente estructura geológica submarina que compartimos en la región caribeña.

Un tesoro sumergido por descubrir

La Cordillera Submarina Beata es una vasta elevación en el fondo del mar que actúa como un oasis de biodiversidad. Sus escarpadas montañas y cañones submarinos albergan hábitats únicos que, debido a su extrema profundidad y difícil acceso, han permanecido en gran parte ocultos a la ciencia.

Se estima que esta expedición podría resultar en el descubrimiento de nuevas especies marinas, desde corales de aguas frías hasta microorganismos con potencial biotecnológico, además de proporcionar datos geológicos cruciales sobre la formación de la cuenca del Caribe.

Objetivos clave de la investigación

La participación dominicana en este monumental proyecto científico se centrará en varios pilares fundamentales:

Mapeo del fondo marino: Creación de mapas batimétricos de alta resolución para entender la topografía exacta de la cordillera.

Creación de mapas batimétricos de alta resolución para entender la topografía exacta de la cordillera. Inventario de biodiversidad: Identificación y catalogación de la flora y fauna de aguas profundas, muchas de las cuales podrían ser endémicas de esta zona.

Identificación y catalogación de la flora y fauna de aguas profundas, muchas de las cuales podrían ser endémicas de esta zona. Estudio del cambio climático: Análisis de las condiciones oceanográficas (temperatura, acidez, corrientes) para comprender cómo el cambio climático global está afectando estos ecosistemas abisales.

Análisis de las condiciones oceanográficas (temperatura, acidez, corrientes) para comprender cómo el cambio climático global está afectando estos ecosistemas abisales. Capacitación técnica: Intercambio de conocimientos que fortalecerá las capacidades de los biólogos e investigadores dominicanos en ciencias del mar.

Compromiso con la conservación marina

Los hallazgos de esta expedición no solo tendrán un valor puramente científico, sino que serán determinantes para las políticas públicas del Estado dominicano. La información recolectada servirá de base para el diseño de estrategias de manejo sostenible y la posible creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Con esta iniciativa, la República Dominicana reafirma su compromiso internacional con la protección de los océanos, alineándose con metas globales como la iniciativa 30×30, que busca proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del planeta para el año 2030.