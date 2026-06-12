¡Exclusiva! Servando y Florentino en la Telerealidad

Los hermanos Servando y Florentino Primera expresan en la Telerealidad el profundo cariño que sienten por el país

Este video presenta una entrevista exclusiva en el programa El Show del Mediodía a los hermanos Servando y Florentino Primera.

Los hermanos expresan el profundo cariño que sienten por el país, al cual consideran una «tierrita hermana» y una extensión de su propia patria. Recuerdan su primera visita en los años 90 durante el Festival Presidente.

Florentino destaca que no buscan ser una «moda», sino parte de una cultura, siguiendo las enseñanzas de su padre, Alí Primera, sobre cómo abrazar al pueblo a través del arte.

Comparten un emotivo recuerdo de cuando les contaron que, años antes, su padre también había llenado el mismo estadio en República Dominicana, armado solo con su cuatro y sus canciones en solidaridad con la patria.

Se hace una invitación formal al público para reencontrarse con ellos este sábado en el Óvalo de la Feria Ganadera.

El ambiente del programa es nostálgico y cercano, resaltando la trayectoria de los hermanos desde sus inicios en Salserín hasta su consolidación como referentes internacionales.