Errores al lavar la ropa que pueden dañar tus prendas

Usar exceso de jabón y otros errores cotidianos al lavar la ropa dañan tus prendas y reducen la vida útil del lavarropas. Conoce cómo evitarlos.

En el cuidado cotidiano del hogar, existen hábitos arraigados al momento de hacer la colada que, lejos de dejar las prendas más limpias, terminan acortando su vida útil y deteriorando el funcionamiento del lavarropas. Especialistas en mantenimiento y cuidado textil advierten que prácticas tan comunes como usar jabón en exceso o cerrar la puerta del equipo inmediatamente después de cada ciclo pueden generar gastos económicos evitables en reparaciones y compra de ropa.

Ajustar la rutina de lavado no solo preserva las fibras y los colores de las vestimentas, sino que también optimiza el consumo energético y prolonga la durabilidad de los electrodomésticos.

Errores frecuentes durante el lavado de ropa

A continuación, los seis fallos más habituales identificados por los expertos y sus consecuencias directas:

Abusar del detergente

1. Abusar del detergente: Existe la falsa creencia de que a mayor cantidad de jabón, más limpia quedará la ropa. El exceso de detergente genera espuma desmedida que atrapa la suciedad en los pliegues de las prendas y deja residuos químicos en el tambor del lavarropas.

Mezclar telas de distinto peso

2. Mezclar telas de distinto peso: Lavar prendas pesadas (como jeans o toallas) junto a telas delicadas provoca una fricción agresiva durante el centrifugado, acelerando el desgaste, la aparición de motas y el estiramiento de las fibras finas.

Cerrar la puerta del lavarropas al terminar

3. Cerrar la puerta del lavarropas al terminar: Sellar la escotilla o puerta del equipo inmediatamente después del ciclo retiene la humedad en el interior, favoreciendo la proliferación de hongos, bacterias y malos olores que luego se traspasan a la ropa limpia.

Sobrecargar el tambor

4. Sobrecargar el tambor: Llenar el lavarropas por encima de su capacidad recomendada impide que el agua y el detergente circulen libremente, reduciendo la efectividad del lavado y forzando el motor de la máquina.

Ignorar el mantenimiento del filtro

5. Ignorar el mantenimiento del filtro: No limpiar periódicamente los filtros de pelusas y depósitos de agua provoca obstrucciones que reducen el rendimiento del centrifugado y pueden ocasionar averías mecánicas costosas.

Usar siempre agua fría o siempre caliente

6. Usar siempre agua fría o siempre caliente: Prescindir de la temperatura adecuada para cada tipo de tejido resulta perjudicial; el agua demasiado caliente encoge o decolora prendas sintéticas y delicadas, mientras que el agua fría puede no ser suficiente para eliminar manchas difíciles o desinfectar toallas y sábanas.

«Revisar las etiquetas de las prendas y respetar las dosis recomendadas de detergente son pasos sencillos que cuidan el bolsillo y garantizan la máxima durabilidad del electrodoméstico,» enfatizan técnicos en línea blanca.

Corregir estos pequeños detalles diarios permite obtener coladas impecables, proteger las telas favoritas de la familia y evitar fallas prematuras en los equipos de lavado.