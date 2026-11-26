El presidente Luis Abinader inauguró en Arroyo Barril la terminal de cruceros Port Samaná, obra que proyecta generar 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos.

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la inauguración de Port Samaná, una moderna terminal de cruceros levantada sobre las instalaciones del histórico puerto Duarte, en el distrito municipal de Arroyo Barril, provincia Samaná.

La puesta en marcha de esta infraestructura portuaria marca una nueva etapa para el desarrollo turístico, portuario, económico y social de toda la región nordeste, consolidando la oferta de recepción de cruceros en el país.

Port Samaná tendrá un efecto multiplicador en la dinamización económica de la provincia

Impacto laboral y transformación portuaria

De acuerdo con los datos oficiales de la obra, la operación de Port Samaná tendrá un efecto multiplicador en la dinamización económica de la provincia y comunidades aledañas:

Generación de empleos: El proyecto impulsa la creación de 1,000 empleos directos y más de 3,000 empleos indirectos , alcanzando un impacto laboral superior a los 4,000 puestos de trabajo .

El proyecto impulsa la creación de y , alcanzando un impacto laboral superior a los . Ubicación estratégica: Construida en el antiguo puerto Duarte de Arroyo Barril, la terminal aprovecha las condiciones naturales de la bahía de Samaná para recibir embarcaciones turísticas de gran calado y conectar a los visitantes con los atractivos ecoturísticos de la península.

Con esta apertura, Samaná fortalece su posicionamiento como destino clave en el Caribe dentro de la estrategia nacional de expansión de puertos turísticos.