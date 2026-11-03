Barbados elimina la transmisión del VIH de madre a hijo

La OMS certificó que Barbados eliminó la transmisión del VIH de madre a hijo tras registrar cero casos entre 2022 y 2024. Revisa los detalles del hito.

En un avance trascendental para la medicina global y el bienestar social, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó oficialmente que Barbados ha eliminado la transmisión del VIH de madre a hijo como problema de salud pública. El anuncio consagra años de esfuerzos sostenidos por parte del gobierno caribeño para garantizar que las nuevas generaciones nazcan libres del virus.

Con este reconocimiento, Barbados pasa a integrar el exclusivo grupo de 26 países y territorios a nivel mundial —15 de ellos pertenecientes a la región de las Américas— que han alcanzado o están en vías de lograr la erradicación de la transmisión maternoinfantil del VIH, la sífilis o la hepatitis B, consolidando al continente americano como líder global en la materia.

Los socios globales y regionales celebran el logro

Cobertura universal y datos de la certificación

La evaluación independiente realizada por la OMS confirmó que Barbados no registró ningún nuevo caso de infección por VIH por transmisión maternoinfantil entre los años 2022 y 2024. Este hito epidemiológico fue posible gracias a una sólida cobertura del sistema sanitario:

Atención prenatal masiva: El 98 % de las mujeres embarazadas en el país recibieron controles médicos prenatales durante el periodo evaluado.

El 98 % de las mujeres embarazadas en el país recibieron controles médicos prenatales durante el periodo evaluado. Tamizaje efectivo: El 98 % de las gestantes se sometieron a pruebas de diagnóstico de VIH.

El 98 % de las gestantes se sometieron a pruebas de diagnóstico de VIH. Tratamiento garantizado: El 98 % de las mujeres embarazadas que viven con el VIH tuvieron acceso oportuno a terapia antirretroviral de alta eficacia.

Reacciones de los líderes de la salud mundial

El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó a la nación caribeña por proteger a una generación completa de niños y destacó su modelo asistencial:

«Barbados ha demostrado cómo se ve la cobertura sanitaria universal en la práctica: servicios gratuitos para todas las mujeres embarazadas, independientemente de su nacionalidad, y una atención que respeta sus derechos y su privacidad,» enfatizó el Dr. Tedros.

Por su parte, el Dr. Jarbas Barbosa, Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), calificó el logro como un «momento de orgullo para Barbados, el Caribe y el esfuerzo mundial para erradicar el sida en la infancia», remarcando que demuestra que la eliminación del virus es posible cuando se remueven las barreras de acceso a la atención médica.

En tanto, la ministra de Salud y Bienestar de Barbados, Lisa Cummins, celebró la noticia resaltando que la medida asegura una población infantil sana y permite a las madres beneficiarse de esquemas de tratamiento continuos y dignos.

El histórico resultado es fruto de una alianza estratégica entre el Gobierno de Barbados, la OPS/OMS y diversos socios internacionales, orientada a fortalecer la vigilancia epidemiológica, la calidad asistencial y los servicios de salud reproductiva en toda la isla.