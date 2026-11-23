El comunicador y productor será homenajeado el viernes 27 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, con la develación de una estrella de bronce en la avenida Winston Churchill

Por:Belkis Batista

Santo Domingo, República Dominicana. — La Fundación Bulevar de las Estrellas anunció que reconocerá al destacado locutor y productor de programas de radio y televisión Jochy Santos con la develación de una estrella de bronce, en homenaje a su trayectoria y sus aportes al entretenimiento dominicano.

La Fundación Bulevar de las Estrellas invita a un acto de reconocimiento para el destacado comunicador Jochy Santos. ¡No te lo pierdas!

La ceremonia se celebrará el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el paseo central de la avenida Winston Churchill, casi esquina Víctor Garrido Puello, frente a la Torre Banreservas. El encuentro reunirá a familiares, colegas, representantes de los medios de comunicación e invitados especiales.

Con más de cinco décadas en los medios de comunicación, Jochy Santos se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas y queridas de la radio y la televisión dominicanas. Su humor, espontaneidad y cercanía con el público han acompañado a generaciones de espectadores y radioescuchas.

A lo largo de su carrera, Santos ha impulsado proyectos emblemáticos como “El Mismo Golpe con Jochy”, “Divertido con Jochy” y “Es Temprano Todavía”. Su trabajo ha contribuido al desarrollo del entretenimiento nacional y ha abierto oportunidades para nuevas figuras de la comunicación.

En marzo de 2026, el comunicador recibió el Gran Soberano, máximo galardón otorgado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), como reconocimiento a su trayectoria y sus aportes a los medios de comunicación.

Ese mismo mes, su emblemático programa radial “El Mismo Golpe con Jochy” celebró 30 años de trayectoria, consolidándose como uno de los espacios de entretenimiento de mayor permanencia en la radio dominicana.

La Fundación destacó que el homenaje reconoce a un comunicador que ha llevado alegría a generaciones de dominicanos y ha contribuido a la formación y proyección de nuevos talentos en la radio y la televisión.

En 1998, Carlos Batista Matos fundó la Fundación Bulevar de las Estrellas para reconocer los aportes de figuras destacadas del arte, la cultura, la comunicación y el deporte.

Entre las personalidades que han recibido una estrella en el paseo figuran Juan Luis Guerra, Óscar de la Renta, Casandra Damirón, Freddy Beras Goico, Milly Quezada y David Ortiz.

Carlos Batista Matos falleció el lunes 13 de abril de 2026, dejando un importante legado en la comunicación y en el reconocimiento de las personalidades que han contribuido al desarrollo cultural y social de la República Dominicana.

Tras su fallecimiento, su familia decidió dar continuidad a la iniciativa que creó en 1998. La develación de la estrella de Jochy Santos forma parte de ese compromiso de preservar su legado y continuar reconociendo a figuras que han dejado huella en la sociedad dominicana.