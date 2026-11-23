Un día como hoy, 23 de noviembre de 1961, el presidente Joaquín Balaguer promulgó la Ley 5674 que restituyó el nombre de Santo Domingo a la capital dominicana.

Un día como hoy, 23 de noviembre de 1961, el entonces presidente Joaquín Balaguer promulgó la Ley 5674, mediante la cual se restituyó oficialmente el histórico nombre de Santo Domingo de Guzmán a la capital de la República Dominicana, poniendo fin a más de veinticinco años en los que la ciudad llevó la denominación de Ciudad Trujillo.

La medida legislativa se produjo apenas cuatro días después de la salida definitiva de los remanentes de la familia Trujillo del territorio nacional (ocurrida el 19 de noviembre de 1961), consolidando el proceso de desmontaje de los símbolos del culto a la personalidad impuestos durante la dictadura.

Contexto histórico de una restitución simbólica

El cambio de nombre de la Primada de América había sido uno de los gestos más emblemáticos del personalismo autocrático del régimen trujillista:

El cambio original en 1936: El 11 de enero de 1936, mediante una ley promovida por allegados al régimen, se sustituyó la denominación fundacional de Santo Domingo —vigente desde el siglo XV— por la de Ciudad Trujillo, en honor al gobernante.

El 11 de enero de 1936, mediante una ley promovida por allegados al régimen, se sustituyó la denominación fundacional de Santo Domingo —vigente desde el siglo XV— por la de Ciudad Trujillo, en honor al gobernante. Presión ciudadana y transición política: Tras el ajusticiamiento del dictador el 30 de mayo de 1961 y la posterior expulsión de sus familiares en noviembre, las movilizaciones estudiantiles, cívicas y políticas exigieron la eliminación de los nombres dedicados a la familia Trujillo en calles, provincias, puentes y espacios públicos.

Tras el ajusticiamiento del dictador el 30 de mayo de 1961 y la posterior expulsión de sus familiares en noviembre, las movilizaciones estudiantiles, cívicas y políticas exigieron la eliminación de los nombres dedicados a la familia Trujillo en calles, provincias, puentes y espacios públicos. Promulgación de la Ley 5674: Con la firma de esta normativa el 23 de noviembre de 1961 (publicada en la Gaceta Oficial núm. 8623), se devolvió a la capital dominicana su identidad histórica y cultural, marcando un hito en la apertura democrática de la nación.

La Ley 5674 es recordada como uno de los actos jurídicos y simbólicos más trascendentales de la transición hacia la libertad y la institucionalidad en la República Dominicana.