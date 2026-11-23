«Juego de Ajedrez» dentro del programa de variedades Bemberé, se reúnen para discutir temas de actualidad con un tono satírico y caótico
Este video presenta un segmento humorístico titulado «Juego de Ajedrez» dentro del programa de variedades Bemberé.
- Dinámica del panel: El grupo, compuesto por personajes con personalidades exageradas como Asaura Tuberaz, Ivón, Benbelina, Marolina Celi y Cristiancita, se reúne para discutir temas de actualidad con un tono satírico y caótico.
- Temas tratados: Las panelistas abordan de forma cómica la importancia de la «trayectoria» y el respeto en la industria del entretenimiento, usando como ejemplo reciente la carrera de la artista Techy Fatule y sus logros.
- Conflictos constantes: Durante el transcurso, las integrantes interrumpen frecuentemente, debaten sobre quién tiene más «autoridad» o «power» en el programa, y mencionan constantemente marcas patrocinadoras como Fuerte Sazón y Fritura Milito.
- Entorno del set: La conversación se caracteriza por la falta de orden, constantes quejas sobre el trato entre ellas, sesiones de fotos y la presencia de nuevas integrantes que intentan integrarse al dinámico grupo