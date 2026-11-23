En el programa Divertido con Jochy, donde el comunicador Jochy Santos recibe a Santiago Matías (Alofoke) para conversar sobre su trayectoria y futuros proyectos
Este video documenta una entrevista histórica en el programa Divertido con Jochy, donde el comunicador Jochy Santos recibe a Santiago Matías (Alofoke) para conversar sobre su trayectoria y futuros proyectos.
- La Casa de los FAE 3: Santiago Matías detalla el lanzamiento de la nueva temporada de su reality show, que comenzará este lunes con una alfombra roja y contará con 42 días de streaming ininterrumpido.
- Trayectoria y Visión: Se repasan sus 20 años en los medios, desde sus inicios como segunda voz de Vaquero en el año 2000, hasta la consolidación de Alofoke Media Group, incluyendo el periódico De Último Minuto.
- Ambiciones Políticas: Matías afirma tener intenciones de postularse para la presidencia de la República Dominicana bajo el partido Dominicanos Primero, destacando su capacidad de gestión.
- Relación con otros Medios: Durante la entrevista, Georgina Duluc se integra al diálogo para discutir la producción de la alfombra roja y otros temas de la farándula, mientras que se hace entrega de un reconocimiento especial a Matías por sus dos décadas de labor comunicacional.