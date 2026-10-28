Carla Tolentino disfruta Dakar 2026 en busca del podio

Carla Tolentino, judoca dominicana, vive intensamente los Juegos de la Juventud en Dakar 2026, orgullosa de representar a su país.

La judoca dominicana Carla Tolentino nunca imaginó que estaría en unos Juegos Olímpicos de la Juventud ni que sería la abanderada de su delegación. Sin embargo, su gallardía y entrega en el tatami la han llevado a vivir esta experiencia.

Desde su llegada a la villa olímpica de Dakar 2026, Carla no ha dejado de maravillarse con la oportunidad de participar en la principal cita multideportiva juvenil, sin perder de vista su meta de obtener buenos resultados.

Es un logro muy importante, ya que no pensaba que iba a llegar hasta aquí, y aquí estoy para representar a mi país y que mi pueblo dominicano se sienta orgulloso de mí, porque voy a dar lo mejor de mí y yo confío en mí”, manifestó.

Al hablar de su experiencia en un evento de nivel mundial, como los Juegos Olímpicos de la Juventud, y de cómo la disfruta, la describió “al máximo”. Señaló que tiene mucho que agradecerle al deporte porque, gracias a este, ha podido conocer distintas partes del mundo y convertirse en la persona que es hoy.

La motivación familiar de Carla Tolentino

Carla tiene una motivación extra para llegar lejos: el amor por su madre.

Mi motivación es por parte de mi mamá, porque realmente quiero que ella se sienta súper orgullosa del tolete de hija que tiene. Además de que quiero representar a mi país dignamente y que Carla Tolentino suene por todo el mundo”, precisó.

La joven reconoce el compromiso que asume como atleta, sobre todo por ser una de las encargadas de portar el lienzo quisqueyano durante el desfile de las delegaciones en la ceremonia de apertura el próximo sábado 31.

Es un compromiso muy grande, ya que ser la abanderada es estar adelante, en la primera fila, y también porque es una responsabilidad grande que hay que asumir en el tatami”, externó la nativa de Azua.

Preparación y meta de podio en judo

Con la meta de subir al podio, Carla mantiene el enfoque en su preparación para la competencia de judo, en la que participará en la categoría de los 44 kilos.

Estoy enfocada en la competencia y trabajando para lograr el objetivo. Estoy agotando una rutina de entrenamiento junto a mi entrenador Héctor Mosquea, y estamos muy cerca de las condiciones físicas que necesito para hacer un excelente trabajo en el tatami el día de la competencia”, resaltó.

Tolentino, de 17 años y quien cursa el quinto de bachillerato, tiene dos grandes metas: alcanzar importantes logros como atleta y convertirse en médica. Para lograrlo, combina los entrenamientos con los estudios, sin dejar de sacar tiempo para todo, incluso para divertirse como la joven que es.

La judoca se destacó en septiembre pasado en la Copa Panamericana Cadete y Junior Santo Domingo 2026, donde conquistó medallas de oro en ambas categorías. En 2025 también ganó oro en cadete y plata en junior.

En 2024 obtuvo la medalla de plata en el Abierto Panamericano de Santo Domingo.

Carla competirá el domingo primero de noviembre y buscará avanzar desde la fase preliminar del torneo de judo. La categoría de los 44 kilos está pautada para iniciar a las 6:00 a. m., hora dominicana.

Con información de Noticias SIN