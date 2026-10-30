Las Águilas Cibaeñas vencieron 5-2 a las Estrellas Orientales en 11 entradas, destacando su pitcheo al permitir solo un hit. Errores defensivos fueron clave.

Por Noticias SIN

San Pedro de Macorís. – Las Águilas Cibaeñas derrotaron 5-2 a las Estrellas Orientales en un partido que se extendió hasta la undécima entrada, celebrado este jueves en el Estadio Tetelo Vargas, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

El conjunto cibaeño protagonizó una destacada actuación desde el montículo, al permitir apenas un hit durante las once entradas del encuentro. Con este resultado, las Águilas mejoraron su récord a 3-6, mientras que las Estrellas quedaron con marca de 5-4.

Errores defensivos definieron el partido

Con el marcador empatado 2-2 en la parte alta de la undécima entrada, las Águilas llenaron las bases y aprovecharon un error del receptor Leo Bernal para romper la igualdad.



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Águilas limitan a las Estrellas a un hit y ganan 5-2 en entradas extras

Las Águilas Cibaeñas vencieron 5-2 a las Estrellas Orientales en 11 entradas, destacando su pitcheo al permitir solo un hit. Errores defensivos fueron clave.

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Águilas limitan a las Estrellas a un hit y ganan 5-2 en entradas extras

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San Pedro de Macorís. – Las Águilas Cibaeñas derrotaron 5-2 a las Estrellas Orientales en un partido que se extendió hasta la undécima entrada, celebrado este jueves en el Estadio Tetelo Vargas, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

El conjunto cibaeño protagonizó una destacada actuación desde el montículo, al permitir apenas un hit durante las once entradas del encuentro. Con este resultado, las Águilas mejoraron su récord a 3-6, mientras que las Estrellas quedaron con marca de 5-4.

Errores defensivos definieron el partido

Con el marcador empatado 2-2 en la parte alta de la undécima entrada, las Águilas llenaron las bases y aprovecharon un error del receptor Leo Bernal para romper la igualdad.

Luis Liberato conectó un rodado que permitió retirar a un corredor en el plato, pero un tiro desviado de Bernal hacia la tercera base facilitó la anotación de dos carreras.

Posteriormente, J. C. Escarra recibió boleto intencional y, durante un intento de robo de segunda base, otra jugada defensiva permitió que el corredor de tercera anotara la quinta carrera de los cibaeños.