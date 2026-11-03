¿ Qué tanto sabes sobre el sándwich?

El 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una de las fechas más sabrosas del calendario ya que el sándwich es uno de los platos más populares y variados del mundo

Es una de nuestras especialidades y posiblemente uno de los platos que más se consumen en nuestras mesas.

El sándwich es tan delicioso como variado, gusta a grandes y a pequeños,se puede tomar como desayuno, comida, merienda o cena. Y es, para muchos, la comida favorita.

Pero, ¿Cuánto sabes sobre él?

Hoy queremos compartir con ustedes este quizz sobre el sándwich y sus curiosidades