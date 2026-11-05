Qué hacer en Pedernales: Guía de atractivos y aventuras

Descubre qué hacer en Pedernales: explora Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, el Parque Nacional Jaragua y disfruta de la mejor gastronomía y ecoturismo.

Ubicada en el extremo suroeste de la República Dominicana, la provincia de Pedernales se ha consolidado como uno de los tesoros ecoturísticos más impresionantes del Caribe. Con la reciente apertura de la terminal de cruceros en Cabo Rojo y el impulso de infraestructuras sostenibles, este rincón dominicano atrae a viajeros nacionales e internacionales en busca de paisajes vírgenes, biodiversidad y aguas cristalinas.

Si planificas una visita a esta joya del sur profundo, estas son las mejores actividades y experiencias que no te puedes perder:

1. Explorar la mítica Bahía de las Águilas

Reconocida mundialmente como una de las playas más hermosas e intactas del planeta, Bahía de las Águilas ofrece más de ocho kilómetros de arena blanca y aguas turquesas rodeadas de vegetación desértica.

Actividades: Baño recreativo, snorkel en sus arrecifes conservados, paseos en lancha desde la zona de La Cueva y avistamiento de fauna marina.

2. Visitar Cabo Rojo y su entorno marino

Cabo Rojo es el corazón del nuevo polo de desarrollo turístico de la región. Sus costas destacan por el contraste entre los tonos rojizos del terreno y el azul del mar.

Experiencia: Es el lugar ideal para contemplar atardeceres memorables, disfrutar de la brisa marina y conocer la llegada de los modernos cruceros que dinamizan la economía local.

3. Aventura ecoturística en el Parque Nacional Jaragua

Es la reserva natural protegida de mayor extensión en la República Dominicana y pilar de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

Que hacer: Senderismo, observación de aves endémicas (como flamencos, iguanas y mamíferos autóctonos) y exploración de sistemas de cuevas con arte rupestre prehispánico.

4. Recorrer la Laguna de Oviedo

Este cuerpo de agua hipersalina rodeado de manglares es un santuario biológico clave en el suroeste.

Atracciones: Excursiones guiadas en bote para avistar grandes colonias de flamencos rosados, iguanas en Cayo de las Iguanas y diversas especies de aves acuáticas.

5. Degustar la gastronomía costera

La experiencia en Pedernales se completa con su oferta culinaria fresca y de mar.

Platos recomendados: Pescado frito al estilo sureño, lambí guisado, camarones de la zona y los tradicionales acompañamientos a base de plátano, yuca y productos agrícolas locales.

«Pedernales combina la aventura pura, la tranquilidad de sus playas vírgenes y la calidez de su gente, convirtiéndose en el destino definitivo para los amantes de la naturaleza.»

Ya sea para una escapada de fin de semana o una ruta ecoturística prolongada, Pedernales ofrece una experiencia auténtica y memorable en el Caribe dominicano.