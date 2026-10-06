Santiago de Los Caballeros está de Moda

Santiago de los Caballeros como sede de importantes eventos internacionales y su crecimiento económico
Este video del programa Hoy Mismo destaca el auge de Santiago de los Caballeros como sede de importantes eventos internacionales y su crecimiento económico.
- Sede de la CEPAL: Se anuncia que la ciudad acogerá el 41° periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 6 al 9 de octubre de 2026.
- Desarrollo de infraestructura: Se resalta la transformación de Santiago en la última década, citando mejoras en la red vial, la construcción de hoteles de clase A (de dos a siete establecimientos) y proyectos como el teleférico y el futuro monorriel.
- Dinamismo económico: Se subraya el rol del sector privado y la inversión gubernamental, ejemplificado por eventos recientes como Exposibao y diversos conciertos internacionales, lo que consolida a la ciudad como un centro de turismo, incluyendo el turismo médico.
- Gestión gubernamental: Se menciona el enfoque de la administración del presidente Luis Abinader en dar mayor relevancia e identidad a la provincia, apoyado por el activo sector empresarial local.