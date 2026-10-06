Alicia Ortega presenta “Atrapados en Rusia”

Investiga cómo ciudadanos dominicanos fueron reclutados bajo engaños para viajar a Rusia con promesas de trabajo
Este reportaje de Alicia Ortega titulado «Atrapados en Rusia» investiga cómo varios ciudadanos dominicanos fueron reclutados bajo engaños para viajar a Rusia con promesas de trabajo, terminando en su lugar en campamentos de entrenamiento militar.
- El modus operandi: Los hombres fueron contactados principalmente a través de Facebook y enlaces digitales, recibiendo promesas de empleos en construcción o mecánica y contratos con sueldos atractivos. Se les enviaban documentos de invitación para «intercambios culturales» en museos locales.
- La realidad en Rusia: Una vez en el país, fueron despojados de sus pertenencias, alojados en condiciones precarias (0:09:07) y sometidos a entrenamientos militares forzados (0:09:43). Los familiares denuncian que muchos de estos hombres no tienen experiencia militar y padecen enfermedades preexistentes.
- Investigaciones paralelas: El informe establece una conexión con casos similares documentados en Panamá y Colombia, donde redes de trata de personas han operado bajo el mismo esquema de captación para enviarlos al conflicto armado en la guerra contra Ucrania.
- Denuncia ante la embajada: Familiares y defensores de los derechos humanos se manifestaron frente a la embajada de Rusia en República Dominicana exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos, aunque los representantes diplomáticos afirmaron desconocer la situación.
Las familias continúan con la angustia y la súplica constante de que sus parientes regresen sanos y salvos a sus hogares.