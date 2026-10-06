Alicia Ortega presenta “Atrapados en Rusia”

Investiga cómo ciudadanos dominicanos fueron reclutados bajo engaños para viajar a Rusia con promesas de trabajo

Este reportaje de Alicia Ortega titulado «Atrapados en Rusia» investiga cómo varios ciudadanos dominicanos fueron reclutados bajo engaños para viajar a Rusia con promesas de trabajo, terminando en su lugar en campamentos de entrenamiento militar.

El modus operandi: Los hombres fueron contactados principalmente a través de Facebook y enlaces digitales, recibiendo promesas de empleos en construcción o mecánica y contratos con sueldos atractivos. Se les enviaban documentos de invitación para «intercambios culturales» en museos locales.

Los hombres fueron contactados principalmente a través de Facebook y enlaces digitales, recibiendo promesas de empleos en construcción o mecánica y contratos con sueldos atractivos. Se les enviaban documentos de invitación para «intercambios culturales» en museos locales. La realidad en Rusia: Una vez en el país, fueron despojados de sus pertenencias, alojados en condiciones precarias (0:09:07) y sometidos a entrenamientos militares forzados (0:09:43). Los familiares denuncian que muchos de estos hombres no tienen experiencia militar y padecen enfermedades preexistentes.

Una vez en el país, fueron despojados de sus pertenencias, alojados en condiciones precarias (0:09:07) y sometidos a entrenamientos militares forzados (0:09:43). Los familiares denuncian que muchos de estos hombres no tienen experiencia militar y padecen enfermedades preexistentes. Investigaciones paralelas: El informe establece una conexión con casos similares documentados en Panamá y Colombia, donde redes de trata de personas han operado bajo el mismo esquema de captación para enviarlos al conflicto armado en la guerra contra Ucrania.

El informe establece una conexión con casos similares documentados en Panamá y Colombia, donde redes de trata de personas han operado bajo el mismo esquema de captación para enviarlos al conflicto armado en la guerra contra Ucrania. Denuncia ante la embajada: Familiares y defensores de los derechos humanos se manifestaron frente a la embajada de Rusia en República Dominicana exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos, aunque los representantes diplomáticos afirmaron desconocer la situación.

Las familias continúan con la angustia y la súplica constante de que sus parientes regresen sanos y salvos a sus hogares.