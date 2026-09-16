Nuria Piera investiga perfiles de contratos millonarios INABIE

Nuria Piera presenta una nueva investigación periodística titulada “Perfiles tras contratos millonarios INABIE”, revelando detalles y vínculos clave.

La destacada periodista de investigación Nuria Piera pone nuevamente sobre la mesa un tema de alto interés nacional con su nueva entrega titulada “Perfiles tras contratos millonarios INABIE”. El reportaje especial profundiza en las adjudicaciones y los actores clave detrás de los millonarios procesos de compras y contrataciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

La investigación analiza minuciosamente quiénes están detrás de las empresas beneficiadas, sacando a la luz conexiones, posibles conflictos de interés y los cuestionamientos que rodean la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la alimentación y servicios escolares.

Claves de la investigación periodística

Radiografía de los beneficiarios: El informe detalla los perfiles corporativos y empresariales de los principales adjudicatarios de contratos millonarios dentro de la institución.

El informe detalla los perfiles corporativos y empresariales de los principales adjudicatarios de contratos millonarios dentro de la institución. Cuestionamientos a la transparencia: Se examinan los procesos de licitación y los mecanismos de adjudicación para determinar si cumplieron estrictamente con los marcos legales y éticos establecidos.

Se examinan los procesos de licitación y los mecanismos de adjudicación para determinar si cumplieron estrictamente con los marcos legales y éticos establecidos. Impacto en la opinión pública: Esta entrega reaviva el debate sobre la rendición de cuentas y la necesidad de fiscalizar rigurosamente los fondos destinados a programas sociales del Estado.

Una investigación contundente que reafirma el rol del periodismo de fiscalización en la búsqueda de transparencia y correcta administración de los recursos de todos los dominicanos.