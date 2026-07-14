Jatnna Tavárez entrevista al geólogo Osiris de León, quien analiza el reciente y devastador terremoto ocurrido en Venezuela

El geólogo Osiris de León, analiza el reciente terremoto ocurrido en Venezuela. El ingeniero visitó las zonas afectadas como parte de una misión humanitaria dominicana para evaluar los daños estructurales.

Osiris describe el nivel de destrucción en localidades como Caraballeda, La Guaira y Macuto, señalando que, aunque el epicentro fue a 200 km de distancia, la energía elástica causó colapsos severos debido a la naturaleza del suelo y la ubicación sobre una falla activa.

El geólogo explica por qué la magnitud causó tal daño: la construcción de pueblos sobre suelos blandos (coluvión saturado de agua) y el uso de materiales de construcción inadecuados, como ladrillos huecos, en una zona sísmicamente activa.

Lecciones para la República Dominicana:

Advierte que la República Dominicana comparte la misma placa tectónica. Destaca la importancia del ordenamiento territorial, la necesidad de construir sobre suelos más firmes y la responsabilidad de los profesionales de la ingeniería para garantizar la sismorresistencia.

Osiris sugiere medidas básicas de prevención, como mantener siempre una linterna, agua embotellada en las habitaciones y realizar análisis de microzonificación sísmica en los centros urbanos.

Solidaridad y futuro: Se resalta la labor ejemplar del pueblo venezolano y los rescatistas dominicanos. Osiris concluye con un mensaje de esperanza, indicando que, aunque la recuperación económica requerirá ayuda internacional, el pueblo venezolano logrará levantarse.