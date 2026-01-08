El Monumento Natural Pico Diego de Ocampo: El destino de senderismo más emblemáticos de Santiago

Por Yohanna Guzmán

El Monumento Natural Pico Diego de Ocampo es el punto más alto de la Cordillera Septentrional, con 1,249 metros de altura, y uno de los destinos de senderismo más emblemáticos de Santiago y del norte de República Dominicana.

Ubicado en Santiago, el Monumento Natural Pico Diego de Ocampo ofrece rutas de senderismo accesibles, naturaleza exuberante y panorámicas espectaculares de todo el Valle del Cibao.

Es un destino ideal para excursionistas, amantes de la fotografía y quienes buscan una experiencia de ecoturismo cerca de la ciudad.

El pico lleva el nombre de Diego de Ocampo, un líder cimarrón que en el siglo XVI encabezó rebeliones contra la colonización española. Así, la montaña no solo es un atractivo natural, sino también un símbolo de resistencia y libertad en la historia dominicana.

Lo que encontrarás

Altura : 1,249 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la Cordillera Septentrional.

: 1,249 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la Cordillera Septentrional. Senderos : rutas de entre 4 y 6 km, con dificultad moderada, que pueden completarse en unas 4 a 5 horas ida y vuelta.

: rutas de entre 4 y 6 km, con dificultad moderada, que pueden completarse en unas 4 a 5 horas ida y vuelta. Paisajes : vistas del Valle del Cibao, la ciudad de Santiago y, en días despejados, hasta la costa atlántica.

: vistas del Valle del Cibao, la ciudad de Santiago y, en días despejados, hasta la costa atlántica. Ecosistema : bosques húmedos, aves endémicas y flora nativa que hacen del recorrido una experiencia educativa y natural.

: bosques húmedos, aves endémicas y flora nativa que hacen del recorrido una experiencia educativa y natural. Acceso : abierto las 24 horas, aunque se recomienda subir entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m. para aprovechar la luz del día.

: abierto las 24 horas, aunque se recomienda subir para aprovechar la luz del día. Mejor época : temporada seca (noviembre a abril), cuando los senderos están más firmes y el clima es fresco.

: temporada seca (noviembre a abril), cuando los senderos están más firmes y el clima es fresco. Duración : la caminata completa toma entre 4 y 5 horas.

: la caminata completa toma entre 4 y 5 horas.

Tips prácticos:

Llevar calzado de senderismo y ropa ligera pero resistente.

Empacar agua suficiente y snacks energéticos.

Usar protector solar y repelente de insectos.

Considerar un guía local si es la primera vez, ya que conocen bien los senderos y la historia del lugar.

Visitar el Monumento Natural Pico Diego de Ocampo es una experiencia que combina aventura, historia y orgullo cibaeño. Desde su cima, el paisaje recuerda por qué Santiago es el corazón del norte dominicano.