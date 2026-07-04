Dominicana cede ante los Estados Unidos en Tercera Ventana Clasificatoria Copa Mundial de Baloncesto

Cerrado partido se definió 82-81 con 15 puntos de Mike James; Andrés Feliz anota 24
Por Noticias SIN
La República Dominicana cedió ante el impulso de los Estados Unidos, que dominó el partido de este viernes, 82-81, correspondiente a la tercera ventana clasificatoria al Campeonato Mundial de Baloncesto Qatar 2027.
El pueblo dominicano abarrotó por completo la remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto para ver de cerca a la “Selección del Pueblo”, aunque no se cumplieron las expectativas.
Estados Unidos gana el grupo A
Los norteamericanos ganaron el grupo A con récord de 4-1, mientras que los quisqueyanos quedaron segundos con marca de 3-2; los dos ya clasificados a la siguiente fase de cruce de grupos.
Triple de Torrey Graig decide el juego
El partido lo sentenció Torrey Graig al encestar un lance del arco de tres con 16.5 segundos de juego del cuarto parcial, cuando Dominicana ganaba 81-79 y viró el marcador a favor de los norteamericanos, 82-81.
Mike James fue el mejor anotador de los estadounidenses, con 15 puntos, y contó con el apoyo de otros cinco compañeros con cifras dobles.
Terry Taylor anotó 14 puntos con seis rebotes, Gabe York 13, Torrey Graig logró un doble-doble de 12 unidades más 10 balones capturados, James Huff 12 y Orlando Robinson II consiguió 10 anotaciones.
Por los dominicanos, Andrés Feliz montó un espectáculo ofensivo con 24 puntos (nueve de ellos por debajo de los cuatro minutos del último tiempo), con seis rebotes y seis asistencias; Chris Duarte logró anotar 17 y tomó siete pelotas; Jean Montero, nueve; Joel Soriano, ocho más ocho rebotes, y Jassel Pérez se fue a las duchas con siete.
RD domina medio tiempo
Los dominicanos dominaron el medio tiempo, 46-40, tras un primer período arriba de nueve puntos, 24-15, aunque perdieron el define de tres, 22-25.
Andrés Feliz salió al frente de la ofensiva con 10 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias; Chris Duarte tuvo ocho tantos, y Jean Montero ligó siete más cinco asistencias.
Por los norteamericanos, Terry Taylor y Orlando Robinson II colaron ocho encestes cada uno, y James Huff coló seis.