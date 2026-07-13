Jardín Botánico: Rally Familiar por 50 Aniversario

El Jardín Botánico Nacional celebra su 50 aniversario este 30 de agosto. Conecta con la naturaleza y disfruta un gran día en familia

El principal pulmón verde de la ciudad está de fiesta. Como parte de las actividades conmemorativas por su histórico 50.º aniversario, el Jardín Botánico Nacional (JBN) ha anunciado la celebración de su Rally Familiar 2026, un evento especial diseñado para integrar a la comunidad y festejar medio siglo de conservación ambiental.

Bajo el entusiasmo de seguir «caminando juntos», las autoridades de la institución extienden una invitación abierta a todo el público para ser parte de esta jornada recreativa inmersa en la naturaleza.

Una experiencia para toda la familia

El Rally Familiar 2026 promete ser mucho más que una simple caminata matutina. La actividad está estructurada de manera dinámica para fortalecer el trabajo en equipo, fomentar la sana convivencia familiar y permitir a los participantes redescubrir los senderos, pabellones y espacios más emblemáticos del parque botánico.

Es la oportunidad perfecta para desconectarse del ruido de la ciudad y disfrutar de una mañana activa, rodeados de la rica biodiversidad que esta institución ha protegido celosamente durante cinco décadas.

¡celebremos nuestros 50 años caminando juntos! 🌿💚como parte de las actividades conmemorativas

Detalles del evento

Si deseas sumarte a esta celebración ecológica y ser parte de la historia del parque, toma nota de las coordenadas principales:

Fecha: 30 de agosto de 2026

30 de agosto de 2026 Hora de encuentro: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Punto de partida: Área del reloj, dentro de las instalaciones del Jardín Botánico Nacional.

¡No te quedes fuera! Prepara ropa cómoda, calzado deportivo y reúne a tu equipo para disfrutar de un evento que conmemora el invaluable aporte del Jardín Botánico a nuestra sociedad.