Onda tropical y vaguada traerán fuertes lluvias hoy

Se acerca una onda tropical que, combinada con una vaguada, provocará aguaceros y tronadas en el interior. Sigue el calor por el polvo del Sahara.

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará cambios significativos durante las próximas horas debido al acercamiento de una onda tropical, la cual interactuará directamente con los efectos de una vaguada ubicada en varios niveles de la troposfera.

Lluvias vespertinas hacia el interior

Ambos sistemas atmosféricos favorecerán un incremento en la nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones, focalizándose especialmente hacia el interior del país durante las horas de la tarde.

Se pronostican aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectarán de manera principal a las siguientes localidades:

El Seibo y Monte Plata

La Vega y Santiago

Elías Piña y San Juan

Dajabón

Otras provincias de la región noroeste y la zona fronteriza.

Alerta por calor y perspectivas para el lunes

A pesar de las lluvias en el interior, a nivel general permanecerá un ambiente bastante caluroso, acompañado de una leve concentración de polvo sahariano en nuestra masa de aire.

Atención: Los modelos meteorológicos indican que tanto para mañana como para el lunes, se espera un incremento aún mayor de las precipitaciones en todo el territorio nacional debido a la persistencia de la vaguada y la onda tropical.

Recomendación Marítima: Las autoridades recomiendan precaución a las embarcaciones que operan en la porción suroeste de Pedernales. Se insta a consultar el informe marino detallado por condiciones adversas.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, el detalle del estado del tiempo y las temperaturas máximas y mínimas proyectadas para hoy:

Provincia Condiciones Meteorológicas Máx. (°C) Mín. (°C) Santiago Caluroso y poco nuboso. 34 / 36 23 / 25 Puerto Plata Caluroso y poco nuboso. 33 / 35 23 / 25 Duarte Caluroso y nubes dispersas. 33 / 35 23 / 25 Constanza Caluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados. 27 / 29 13 / 15 Peravia Caluroso y poco nuboso. 32 / 34 24 / 26 San Pedro de Macorís Caluroso y poco nuboso. 33 / 35 23 / 25 La Romana Caluroso y poco nuboso. 33 / 35 23 / 25 La Vega Caluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados. 33 / 35 21 / 23 Monseñor Nouel Caluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados. 33 / 35 24 / 26 San Cristóbal Caluroso y poco nuboso. 33 / 35 21 / 23 Samaná Caluroso y poco nuboso. 33 / 35 24 / 26 Monte Cristi Caluroso y poco nuboso. 34 / 36 24 / 26 Azua Caluroso y poco nuboso. 34 / 36 19 / 21 San Juan Caluroso. Al norte, aguaceros aislados, tronadas y ráfagas. 34 / 36 18 / 20 Barahona Caluroso y poco nuboso. 34 / 36 24 / 26 La Altagracia Incrementos nubosos con chubascos dispersos. Muy caluroso. 33 / 35 24 / 26

Boletín meteorológico elaborado por: Henry Agramonte y Jonnathan Feliz.