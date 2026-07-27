Onda tropical y vaguada traerán fuertes lluvias hoy

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Se acerca una onda tropical que, combinada con una vaguada, provocará aguaceros y tronadas en el interior. Sigue el calor por el polvo del Sahara.

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará cambios significativos durante las próximas horas debido al acercamiento de una onda tropical, la cual interactuará directamente con los efectos de una vaguada ubicada en varios niveles de la troposfera.

Lluvias vespertinas hacia el interior

Ambos sistemas atmosféricos favorecerán un incremento en la nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones, focalizándose especialmente hacia el interior del país durante las horas de la tarde.

Se pronostican aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectarán de manera principal a las siguientes localidades:

  • El Seibo y Monte Plata
  • La Vega y Santiago
  • Elías Piña y San Juan
  • Dajabón
  • Otras provincias de la región noroeste y la zona fronteriza.

Alerta por calor y perspectivas para el lunes

A pesar de las lluvias en el interior, a nivel general permanecerá un ambiente bastante caluroso, acompañado de una leve concentración de polvo sahariano en nuestra masa de aire.

Atención: Los modelos meteorológicos indican que tanto para mañana como para el lunes, se espera un incremento aún mayor de las precipitaciones en todo el territorio nacional debido a la persistencia de la vaguada y la onda tropical.

Recomendación Marítima: Las autoridades recomiendan precaución a las embarcaciones que operan en la porción suroeste de Pedernales. Se insta a consultar el informe marino detallado por condiciones adversas.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, el detalle del estado del tiempo y las temperaturas máximas y mínimas proyectadas para hoy:

ProvinciaCondiciones MeteorológicasMáx. (°C)Mín. (°C)
SantiagoCaluroso y poco nuboso.34 / 3623 / 25
Puerto PlataCaluroso y poco nuboso.33 / 3523 / 25
DuarteCaluroso y nubes dispersas.33 / 3523 / 25
ConstanzaCaluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados.27 / 2913 / 15
PeraviaCaluroso y poco nuboso.32 / 3424 / 26
San Pedro de MacorísCaluroso y poco nuboso.33 / 3523 / 25
La RomanaCaluroso y poco nuboso.33 / 3523 / 25
La VegaCaluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados.33 / 3521 / 23
Monseñor NouelCaluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados.33 / 3524 / 26
San CristóbalCaluroso y poco nuboso.33 / 3521 / 23
SamanáCaluroso y poco nuboso.33 / 3524 / 26
Monte CristiCaluroso y poco nuboso.34 / 3624 / 26
AzuaCaluroso y poco nuboso.34 / 3619 / 21
San JuanCaluroso. Al norte, aguaceros aislados, tronadas y ráfagas.34 / 3618 / 20
BarahonaCaluroso y poco nuboso.34 / 3624 / 26
La AltagraciaIncrementos nubosos con chubascos dispersos. Muy caluroso.33 / 3524 / 26

Boletín meteorológico elaborado por: Henry Agramonte y Jonnathan Feliz.

Se acerca una onda tropical que, combinada con una vaguada, provocará aguaceros y tronadas en el interior. Sigue el calor por el polvo del Sahara.

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará cambios significativos durante las próximas horas debido al acercamiento de una onda tropical, la cual interactuará directamente con los efectos de una vaguada ubicada en varios niveles de la troposfera.

Lluvias vespertinas hacia el interior

Ambos sistemas atmosféricos favorecerán un incremento en la nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones, focalizándose especialmente hacia el interior del país durante las horas de la tarde.

Se pronostican aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectarán de manera principal a las siguientes localidades:

  • El Seibo y Monte Plata
  • La Vega y Santiago
  • Elías Piña y San Juan
  • Dajabón
  • Otras provincias de la región noroeste y la zona fronteriza.

Alerta por calor y perspectivas para el lunes

A pesar de las lluvias en el interior, a nivel general permanecerá un ambiente bastante caluroso, acompañado de una leve concentración de polvo sahariano en nuestra masa de aire.

Atención: Los modelos meteorológicos indican que tanto para mañana como para el lunes, se espera un incremento aún mayor de las precipitaciones en todo el territorio nacional debido a la persistencia de la vaguada y la onda tropical.

Recomendación Marítima: Las autoridades recomiendan precaución a las embarcaciones que operan en la porción suroeste de Pedernales. Se insta a consultar el informe marino detallado por condiciones adversas.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, el detalle del estado del tiempo y las temperaturas máximas y mínimas proyectadas para hoy:

ProvinciaCondiciones MeteorológicasMáx. (°C)Mín. (°C)
SantiagoCaluroso y poco nuboso.34 / 3623 / 25
Puerto PlataCaluroso y poco nuboso.33 / 3523 / 25
DuarteCaluroso y nubes dispersas.33 / 3523 / 25
ConstanzaCaluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados.27 / 2913 / 15
PeraviaCaluroso y poco nuboso.32 / 3424 / 26
San Pedro de MacorísCaluroso y poco nuboso.33 / 3523 / 25
La RomanaCaluroso y poco nuboso.33 / 3523 / 25
La VegaCaluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados.33 / 3521 / 23
Monseñor NouelCaluroso, poco nuboso. Aumentos con aguaceros aislados.33 / 3524 / 26
San CristóbalCaluroso y poco nuboso.33 / 3521 / 23
SamanáCaluroso y poco nuboso.33 / 3524 / 26
Monte CristiCaluroso y poco nuboso.34 / 3624 / 26
AzuaCaluroso y poco nuboso.34 / 3619 / 21
San JuanCaluroso. Al norte, aguaceros aislados, tronadas y ráfagas.34 / 3618 / 20
BarahonaCaluroso y poco nuboso.34 / 3624 / 26
La AltagraciaIncrementos nubosos con chubascos dispersos. Muy caluroso.33 / 3524 / 26

Boletín meteorológico elaborado por: Henry Agramonte y Jonnathan Feliz.

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