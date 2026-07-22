Vaguada provoca aguaceros y tronadas hoy, en el país

Una vaguada generará chubascos matutinos en el norte y moderados aguaceros con tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país y la capital.

Las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana estarán marcadas hoy por una notable inestabilidad. La fuerte incidencia de una vaguada ubicada en varios niveles de la troposfera alterará el clima a lo largo del día, propiciando el desarrollo de abundante nubosidad y precipitaciones significativas en diversas regiones del territorio nacional.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones se dividirá en dos fases principales, intensificándose y desplazándose con el paso de las horas:

Desde la madrugada y la mañana: La vaguada comenzará a generar chubascos de carácter local que afectarán principalmente a la región norte y noreste, impactando directamente a las provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata .

La vaguada comenzará a generar chubascos de carácter local que afectarán principalmente a la región norte y noreste, impactando directamente a las provincias de . Durante la tarde: La interacción de la vaguada con el calentamiento diurno empeorará las condiciones. Se pronostican aguaceros moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. Esta fuerte actividad se concentrará sobre Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega y San Juan, extendiéndose hacia otras localidades cercanas.

Recomendación de prevención: Ante la ocurrencia de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento vespertinas, se aconseja a la población mantenerse en lugares seguros, evitar resguardarse bajo árboles y tener precaución ante posibles acumulaciones de agua repentinas.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en el área metropolitana de la capital, se prevé un incremento de la nubosidad y lluvias, especialmente a partir del mediodía: