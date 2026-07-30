«Narcisismo vs Antisocial» en Panorama Semanal

Héctor Guerrero y Ricardo Nieves, en este episodio de Panorama Semanal, Explican el Narcisismo vs. Antisocial
En este episodio de Panorama Semanal, titulado «Narcisismo vs. Antisocial», presenta un análisis profundo y ameno entre el periodista Domingo Páez y los doctores Héctor Guerrero y Ricardo Nieves sobre la psicología moderna, la sociología y el impacto de la tecnología en la conducta humana.
Temas clave tratados:
- Narcisismo vs. Antisocial (Sociopatía): Los expertos distinguen entre ambos perfiles. Explican que el narcisista busca reafirmación y reconocimiento de manera infantil (a menudo como un mecanismo de defensa), mientras que el individuo antisocial o sociópata es más calculador, buscando beneficio propio sin empatía y, a menudo, anulando a los demás.
- Impacto de la tecnología y las redes: Se analiza cómo las redes sociales han horizontalizado la comunicación, pero también cómo han creado una «cámara de eco» donde los individuos reclaman atención constante. Se discute la «otrofagia» (el consumo del otro) como un rasgo de estos tiempos.
- Filosofía y Política: Los participantes vinculan estos rasgos con el pensamiento de autores como Nietzsche, Aristóteles, Chul-Han y Roger Scruton. Debaten cómo la izquierda y la derecha han adaptado sus discursos en la era posmoderna y cómo el mercado ha logrado absorber ideologías, convirtiéndolas en productos de consumo.
- La batalla cultural: El programa cierra discutiendo cómo la «nueva derecha» ha capitalizado el descontento social y el rechazo a narrativas «woke» para construir un nuevo constructo ideológico frente al fracaso de las posturas tradicionales de izquierda.