Festival del Este: Cultura unirá a seis provincias en RD

El Ministerio de Cultura anuncia un gran festival que integrará a las seis provincias de la región Este para exaltar el arte, el folclore y la identidad

En una iniciativa orientada a descentralizar la oferta artística y celebrar la riqueza de nuestras raíces, el Ministerio de Cultura ha anunciado la creación de un gran festival regional que, por primera vez, integrará simultáneamente a las seis provincias que componen la región Este de la República Dominicana.

Este ambicioso proyecto busca convertirse en la plataforma cultural más importante de la zona, uniendo a La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata en una celebración continua de su patrimonio material e inmaterial.

Los pilares del Festival Regional del Este

De acuerdo con las declaraciones del titular del Ministerio, el evento no solo será una exhibición artística, sino un motor para el desarrollo de las industrias creativas locales. El festival estará fundamentado en varios ejes principales:

Rescate folclórico y musical: Se dará un gran protagonismo a las expresiones autóctonas de la región, destacando la herencia de los Guloyas de San Pedro de Macorís (Patrimonio de la Humanidad), los atabales, el gagá y el son.

Se dará un gran protagonismo a las expresiones autóctonas de la región, destacando la herencia de los Guloyas de San Pedro de Macorís (Patrimonio de la Humanidad), los atabales, el gagá y el son. Ruta gastronómica: Cada provincia tendrá la oportunidad de exhibir sus platos y productos insignia, desde los dulces de El Seibo y los cítricos de Hato Mayor, hasta los mariscos de las zonas costeras, creando un corredor culinario para los asistentes.

Cada provincia tendrá la oportunidad de exhibir sus platos y productos insignia, desde los dulces de El Seibo y los cítricos de Hato Mayor, hasta los mariscos de las zonas costeras, creando un corredor culinario para los asistentes. Feria de artesanos y creadores: Se habilitarán espacios gratuitos para que los artesanos plásticos, escritores y emprendedores culturales de las seis provincias puedan comercializar sus obras directamente con el público y los turistas.

Se habilitarán espacios gratuitos para que los artesanos plásticos, escritores y emprendedores culturales de las seis provincias puedan comercializar sus obras directamente con el público y los turistas. Turismo cultural: El festival se coordinará estratégicamente con el sector turístico para atraer a los miles de extranjeros que visitan Punta Cana, Bayahíbe y La Romana, ofreciéndoles una inmersión profunda en la verdadera identidad dominicana.

El Ministerio de Cultura adelantó que en las próximas semanas se conformarán los comités de trabajo en cada provincia para definir el calendario oficial de actividades. Este festival promete marcar un antes y un después en la proyección de la región Este, demostrando que su valor va mucho más allá de sus hermosas playas.