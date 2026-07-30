En el nuevo episodio del Show de Raymond y Miguel Pinguilo se enamora de la profesora nueva

Este video es un sketch cómico del programa dominicano ‘El Show de Raymond y Miguel’. La trama gira en torno a la llegada de una nueva profesora de actuación, interpretada por Marta González, a una clase llena de estudiantes muy particulares, entre ellos el personaje conocido como Pinguilo.

La clase recibe a la profesora con mucho entusiasmo y Pinguilo se muestra inmediatamente interesado en ella, intentando coquetear y destacar durante toda la sesión.

La profesora intenta enseñar conceptos básicos de actuación, incluyendo cómo se realizan las escenas de besos en televisión y cine, lo que da pie a situaciones humorísticas donde los estudiantes interrumpen con comentarios disparatados.

Pinguilo afirma ser un actor de gran trayectoria internacional, alegando haber trabajado en miles de películas y compartido escenas con estrellas como John Travolta y Bruce Lee. La profesora, con mucha paciencia, intenta lidiar con sus delirios de grandeza mientras continúa con la dinámica del grupo.

Los estudiantes, que se presentan como un grupo difícil de manejar, muestran sus intentos de guion y actuación, culminando en un ambiente de caos y risas donde la profesora intenta mantener el control a pesar de la personalidad arrolladora de sus alumnos.