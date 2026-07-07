¿qué es exactamente esta nube de partículas y cómo logra cruzar todo un océano para afectar el Caribe? Aquí te lo explicamos.

Es común que entre los meses de mayo y septiembre los cielos de la República Dominicana pierdan su azul intenso y se tornen brumosos, acompañados de una sensación térmica sofocante.

Este fenómeno atmosférico, que se repite cada año, es provocado por la llegada del famoso Polvo del Sahara.

Pero, ¿qué es exactamente esta nube de partículas y cómo logra cruzar todo un océano para afectar el Caribe? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es el Polvo del Sahara?

En términos meteorológicos, se conoce como la Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en inglés). Es una masa de aire extremadamente seca y cálida, cargada de polvo y arena, que se forma sobre el desierto del Sahara, en el norte de África.

Esta nube de polvo contiene partículas minerales microscópicas, como hierro, fósforo, sílice y otros nutrientes terrestres, mezcladas con aire que posee un nivel de humedad excepcionalmente bajo.

¿Qué es el Polvo del Sahara?

La travesía transatlántica: ¿Cómo llega al Caribe?

El viaje de este polvo abarca más de 8,000 kilómetros y es posible gracias a un motor natural: los vientos alisios.

El proceso ocurre en las siguientes fases:

Levantamiento: Las intensas tormentas de arena y el calor extremo en el desierto del Sahara elevan enormes cantidades de polvo hacia la atmósfera, alcanzando altitudes de hasta 5 a 7 kilómetros.

Las intensas tormentas de arena y el calor extremo en el desierto del Sahara elevan enormes cantidades de polvo hacia la atmósfera, alcanzando altitudes de hasta 5 a 7 kilómetros. Impulso de los vientos: Los fuertes vientos alisios, que soplan de este a oeste, capturan esta masa de aire polvoriento y la empujan fuera de la costa occidental de África.

Los fuertes vientos alisios, que soplan de este a oeste, capturan esta masa de aire polvoriento y la empujan fuera de la costa occidental de África. El cruce del Atlántico: La nube viaja a través del Océano Atlántico durante días. Al llegar a la cuenca del Caribe, la República Dominicana se convierte en uno de los primeros territorios en recibir su impacto directo.

Efectos del Polvo del Sahara en la República Dominicana

La llegada de este fenómeno trae consigo consecuencias mixtas, afectando tanto el clima como la salud y el medio ambiente:

Aumento de las temperaturas: La masa de aire seco atrapa el calor cerca de la superficie, incrementando significativamente la sensación térmica en todo el territorio nacional.

La masa de aire seco atrapa el calor cerca de la superficie, incrementando significativamente la sensación térmica en todo el territorio nacional. Inhibición de ciclones: El aire extremadamente seco y cálido debilita la formación de ondas tropicales y huracanes, actuando como un escudo natural durante los meses de mayor actividad ciclónica.

El aire extremadamente seco y cálido debilita la formación de ondas tropicales y huracanes, actuando como un escudo natural durante los meses de mayor actividad ciclónica. Cielos brumosos: Reduce la visibilidad y tiñe el cielo de un tono grisáceo o lechoso, provocando amaneceres y atardeceres con colores rojizos o anaranjados intensos.

Reduce la visibilidad y tiñe el cielo de un tono grisáceo o lechoso, provocando amaneceres y atardeceres con colores rojizos o anaranjados intensos. Fertilización natural: Los minerales que caen con el polvo sirven como abono para la flora caribeña y proporcionan nutrientes esenciales para el plancton en el océano.

Los minerales que caen con el polvo sirven como abono para la flora caribeña y proporcionan nutrientes esenciales para el plancton en el océano. Complicaciones respiratorias: Es el efecto negativo más directo. Las partículas microscópicas pueden ingresar a las vías respiratorias y exacerbar crisis de asma, alergias, rinitis y otras condiciones pulmonares u oculares.

Recomendaciones para la población

Cuando las autoridades meteorológicas y de salud pública emiten alertas por altas concentraciones de Polvo del Sahara, es fundamental seguir estas medidas de prevención: