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    La Zona Colonial: el rincón más fotografiado de la República Dominicana

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    Ni las playas de Punta Cana ni los paisajes de Samaná. El lugar que más flashes y selfies acumula en toda la República Dominicana es la Zona Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad y corazón histórico del país.

    La Catedral Primada de América y el Parque Colón son los escenarios más retratados por turistas y locales.

    La Zona Colonial no solo es un atractivo turístico: es un símbolo de identidad y orgullo nacional, donde historia y modernidad conviven.

    Otros lugares muy fotografiados incluyen las playas de Punta Cana, la Bahía de las Águilas en Pedernales y Altos de Chavón en La Romana, pero ninguno supera la concentración de cámaras en Santo Domingo.

    Cada foto tomada en la Zona Colonial es más que un recuerdo: es un pedazo de historia dominicana que viaja por el mundo, mostrando que nuestra cultura es tan icónica como nuestras playas

    Ni las playas de Punta Cana ni los paisajes de Samaná. El lugar que más flashes y selfies acumula en toda la República Dominicana es la Zona Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad y corazón histórico del país.

    La Catedral Primada de América y el Parque Colón son los escenarios más retratados por turistas y locales.

    La Zona Colonial no solo es un atractivo turístico: es un símbolo de identidad y orgullo nacional, donde historia y modernidad conviven.

    Otros lugares muy fotografiados incluyen las playas de Punta Cana, la Bahía de las Águilas en Pedernales y Altos de Chavón en La Romana, pero ninguno supera la concentración de cámaras en Santo Domingo.

    Cada foto tomada en la Zona Colonial es más que un recuerdo: es un pedazo de historia dominicana que viaja por el mundo, mostrando que nuestra cultura es tan icónica como nuestras playas

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