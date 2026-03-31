La Zona Colonial: el rincón más fotografiado de la República Dominicana

Ni las playas de Punta Cana ni los paisajes de Samaná. El lugar que más flashes y selfies acumula en toda la República Dominicana es la Zona Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad y corazón histórico del país.

La Catedral Primada de América y el Parque Colón son los escenarios más retratados por turistas y locales.

La Zona Colonial no solo es un atractivo turístico: es un símbolo de identidad y orgullo nacional, donde historia y modernidad conviven.

Otros lugares muy fotografiados incluyen las playas de Punta Cana, la Bahía de las Águilas en Pedernales y Altos de Chavón en La Romana, pero ninguno supera la concentración de cámaras en Santo Domingo.

Cada foto tomada en la Zona Colonial es más que un recuerdo: es un pedazo de historia dominicana que viaja por el mundo, mostrando que nuestra cultura es tan icónica como nuestras playas